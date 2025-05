Дали поранешниот директор на ФБИ повика на атентат врз Трамп? Тајната служба започна истрага

0 SHARES Сподели Твитни

Министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем изјави дека Тајната служба започнала истрага откако поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, повика на насилство против претседателот Доналд Трамп во објава на социјалните мрежи .Во објава на Инстаграм, Коми напиша:„Интересно формирање на школки за време на прошетка на плажа“ , под фотографијата од школки кои, како што изгледа, ги формираат броевите „86 47“, објави агенцијата АП .Бројни функционери од администрацијата на Трамп, вклучувајќи ја и Кристи Ноем, рекоа дека Коми алудирал на атентатот врз Трамп, 47-миот претседател на Соединетите Американски Држави .Former FBI Director James Comey is being investigated by the Secret Service after making social media posts that suggested a call for violence against President Donald Trump.https://t.co/mg0hL27AoQ— ABC News 4 (@ABCNews4) May 16, 2025„Министерството за внатрешна безбедност и Тајната служба ја истражуваат оваа закана и ќе реагираат соодветно“, рече Кристи Ноем.Според речникот Меријам-Вебстер, кој го користи Асошиејтед Прес, терминот „86“ во сленгот значи „ да се фрли“ , „ да се ослободиш од нешто“ или „ да се одбие услуга“ .Забелешка во речникот гласи: „ Едно од поновите значења што понекогаш се користи е „да се убие“. Ова значење не е вклучено поради неговата новина и ретка употреба“.Во меѓувреме, Џејмс Коми ја избриша својата порака и напиша следново:„Претходно, објавив слика од школките што ги видов денес додека шетав по плажата, мислејќи дека претставуваат политичка порака. Не знаев дека некои луѓе ги поврзуваат тие бројки со насилство. „Не ми падна ни на памет“, рече тој и додаде:„Но, јас сум против секаков вид насилство, па затоа ја отстранив објавата“.Првичното соопштение на Коми предизвика негодување кај конзервативците на социјалните мрежи, а Доналд Трамп помладиот го обвини Коми дека повикува на убиство на неговиот татко.Актуелниот директор на ФБИ, Кеш Пател , изјави дека е запознаен со објавата и дека се консултира со Тајната служба и нејзиниот директор.Заменик-шефот на кабинетот на Белата куќа за законодавни, политички и јавни работи, Џејмс Блер, нагласи дека соопштението доаѓа во чувствително време, со оглед на тоа што Трамп е на патување на Блискиот Исток.„Ова е јасен повик од Џим Коми до терористите и непријателските режими да го убијат претседателот на Соединетите Американски Држави додека патува на Блискиот Исток“, напиша Блер на X Network.Коми, кој беше директор на ФБИ од 2013 до 2017 година, беше отпуштен од Трамп за време на првиот мандат на претседателот, поради истрагата на бирото за наводите за врски меѓу руски функционери и претседателската кампања на Трамп во 2016 година.Коми пишуваше за својата кариера во бестселерот мемоар „Повисока лојалност“. Тој сега е писател на криминалистички романи што ја промовира својата најнова книга „FDR Drive“.

