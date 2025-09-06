Дали прво да го нахраните кучето или да го прошетате? Еве што велат ветеринарите

0 SHARES Сподели Твитни

Секое утро, сопствениците на кучиња се соочуваат со истото прашање – дали прво треба да го нахранат своето милениче или да го изнесат надвор? Иако на прв поглед може да изгледа неважно, редоследот на нивната утринска рутина може да има големо влијание врз здравјето на нивното куче. Експертите нагласуваат дека правилниот распоред може да спречи проблеми со варењето, несреќи во куќата, па дури и опасна надуеност.

Зошто рутината е толку важна?

Ветеринарката д-р Ејми Фокс, со речиси дваесетгодишно искуство, нагласува дека доследноста и планирањето се клучни за благосостојбата на кучето. Редовниот распоред за хранење и прошетка го олеснува дресирањето, му дава на кучето чувство на сигурност и е особено важен за кученцата и кучињата со чувствителен стомак.

Кученцата треба да се вадат почесто, бидејќи сè уште учат каде да одат за да се олеснат. Најдобро е да ги вадите и пред и по оброците, прво нешто наутро и по период на самостојност или во кафез. Ако поминало повеќе од половина час од последната прошетка, кученцето прво треба да се изнесе надвор, а потоа да се нахрани. Најмалку еден, а идеално два, излегувања пред спиење се препорачуваат навечер.

За возрасни кучиња, интервалот може да биде подолг, но распоредот е сличен – утринска прошетка пред оброци и задолжителна прошетка навечер. Некои кучиња дури и нема да сакаат да јадат додека не се дефекираат, па затоа прошетката пред појадок е често најдобрата опција.

Кога е потребно да се прилагоди распоредот?

Секако, постојат исклучоци. Кучињата кои страдаат од жолчно повраќање подобро толерираат почести, помали оброци. Тие претпочитаат мала ужина наутро пред прошетка, како и навечер пред спиење, за да не биде желудникот празен предолго.

Големите раси се особено чувствителни на надуеност и стомачни тегоби, па затоа треба да се избегнува секоја напорна активност веднаш пред или по оброците.

Прошетка или вежбање – не е исто

Треба да се разликува мирна прошетка од сериозен физички напор. Кратка прошетка на поводник, само за кучето да се дефекира, може да се прави и пред и по хранењето. Сепак, подолгите и потешки активности, како што се трчање или играње, дефинитивно не се препорачуваат близу до времето за оброк.

На крајот на краиштата, секое животно има свои навики и потреби. Она што функционира за едно куче можеби нема да функционира за друго. Затоа е најдобро да соработувате со вашиот ветеринар за да пронајдете рутина што најдобро функционира за вашето домашно милениче, пишува The Spruce Pet.

