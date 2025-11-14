Дали Роналдо ќе биде суспендиран за првите два натпревари на Светското првенство?

0 SHARES Сподели Твитни

Португалскиот репрезентативец Кристијано Роналдо синоќа доби директен црвен картон во квалификацискиот пораз на неговата репрезентација против Република Ирска. За потсетување, Португалија беше поразена со 2-0.

Роналдо сигурно ќе го пропушти последниот квалификациски натпревар против Ерменија во недела. Останува да се види колку ќе трае конечната суспензија, бидејќи може да добие суспензија од дури три натпревари поради насилно однесување.

Имено, Дисциплинските прописи на ФИФА пропишуваат суспензија од „најмалку три натпревари или соодветен временски период за напад, вклучувајќи удирање со лакт, тупаница, шутирање, гризење, плукање или удирање на противник или лице кое не е службено лице на натпреварот“.

Дисциплинската комисија ќе одлучи за неговата судбина. Доколку му биде изречена суспензија од три натпревари, Роналдо би можел да ги пропушти првите натпревари на Португалија на Светското првенство следното лето.

Со оглед на тоа што легендарниот напаѓач, кој ќе наполни 41 година во февруари, потврди дека Светското првенство во 2026 година ќе биде неговиот последен голем турнир, тој се надева дека казната ќе биде што е можно поблага.

