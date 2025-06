Дали Русите остануваат „без очи на небото“: Клучните авиони за надзор беа уништени во украинскиот напад

Уредникот на „Инсајдер“ и истражувачки новинар, Мајкл Вајс, објави дека видел снимки од уништувањето на два руски авиони А-50, кои се познати како „летачки радари“.„Тукушто гледав видео на кое се гледа како украински FPV-а погодуваат два руски A-50. Сè уште не можам да го споделам видеото, но ова ја потврдува тврдењето на СБУ дека тие уништиле два неопходни авиони за рано предупредување и контрола од советската ера. Русија има само шест. Па, сега има четири“, напиша Вајс на Твитер.

Just watched a video showing Ukrainian FPVs hitting two Russian A-50s. Can't share the video just yet, but this confirms scuttlebutt from SBU that they knackered two irreplaceable Soviet-era early warning and control aircraft. Russia only has six. Well, now four.

— Michael Weiss (@michaeldweiss) June 3, 2025