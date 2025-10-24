Дали Русија ќе се повлече од војната по дополнителните санкции од ЕУ и САД?

0 SHARES Сподели Твитни

Санкциите на Европската Унија против Москва „всушност работат против самиот Брисел“, соопшти во четврток руското Министерство за надворешни работи, додавајќи дека „можностите за нивно проширување се исцрпени“.Така, како што истакнува „Еуроњуз“ , Кремљ продолжува да негира дека новите построги мерки имаат какво било влијание врз економијата на Русија и воената стратегија на Москва во Украина, сигнализирајќи дека нема да го промени својот став за инвазијата и нема да се согласи на прекин на огнот.Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека дури и американските санкции против нафтените гиганти во земјата, Роснефт и Лукоил, „нема да предизвикаат проблеми за Русија, која разви силен имунитет на ваквите ограничувања“.„Сепак, тие испраќаат контрапродуктивен сигнал, вклучително и од гледна точка на решавање на украинското прашање“, изјави портпаролката Марија Захарова во четврток.Додека Дмитриј Медведев, поранешниот претседател и поранешен премиер на Русија, отиде подалеку од тоа, етикетирајќи го Вашингтон како непријател на Москва.„САД се наш непријател и нивниот зборлест „миротворец“ сега е целосно поставен на воен пат со Русија“, рече Медведев, алудирајќи на американскиот претседател Доналд Трамп.„Донесените одлуки се акт на војна против Русија. А сега Трамп целосно се усогласи со лудата Европа.“Дали Русија ќе се согласи на прекин на огнот?„Сега е време да се запре убивањето и за итен прекин на огнот“, изјави во среда американскиот министер за финансии Скот Бесент, објавувајќи ја веста за санкциите на Вашингтон, први откако Трамп се врати во Белата куќа.„Со оглед на одбивањето на претседателот Путин да ја заврши оваа бесмислена војна, Министерството за финансии воведува санкции врз две од најголемите нафтени компании во Русија кои ја финансираат воената машинерија на Кремљ. Министерството за финансии е подготвено да преземе понатамошни мерки доколку е потребно за да ги поддржи напорите на претседателот Трамп да стави крај на уште една војна. Ги охрабруваме нашите сојузници да ни се придружат во почитувањето на овие санкции.“Додека професорката Донача О’Бечаин, политиколог на Универзитетот во Даблин, за „Еуроњуз“ изјави дека ова нема да ја натера Русија да се повлече во својата војна против Украина.„Не верувам дека Путин сега ќе се повлече или ќе се согласи на прекин на огнот или значајни преговори. Зошто би се откажал“, праша професорот О Бечаин.„Во текот на викендот, Трамп го повика претседателот (Володимир) Зеленски во Вашингтон и, по двочасовен телефонски повик од Путин, го прекори украинскиот лидер, велејќи му дека мора да ги прифати барањата на Русија или да се соочи со уништување на Украина“, нагласи тој.Но, по пристигнувањето на самитот на ЕУ во четврток наутро во Брисел, Зеленски рече дека Украина не е под притисок да прави територијални отстапки и дека нема да се откаже од ниту една од областите привремено окупирани од Русија.Во меѓувреме, О Бечаин, исто така, за „Еуроњуз“ изјави дека Путин ќе разгледа прекин на огнот или преговори само „кога верува дека е во опасност да изгуби територија или моќ“.„За (Путин) секој договор ќе ги одразува реалностите на бојното поле. Додека тој забележува дури и минимален напредок, има малку поттик да запре“, нагласи тој, осврнувајќи се на територијалните придобивки од 0,4% во 2025 година постигнати со голема човечка цена.Професорот О Бечаин нагласи дека Путин јасно ставил до знаење дека ќе се сретне со Зеленски само „за да формализира однапред договорен договор што претставува капитулација на Украина“.„Нема докази дека овој став се променил“, заклучи тој.

