Дали сакате грозје? Ова се придобивките за вашето здравје со редовно консумирање на ова овошје

Грозјето не е само слатко и освежително овошје, туку е вистинско хранливо богатство со повеќе од 1.600 биоактивни соединенија за кои е докажано дека го поддржуваат здравјето. Овие природни состојки, меѓу кои се издвојуваат полифенолите и ресвератролот, ги штитат клетките од оштетување, го намалуваат воспалението и се борат против оксидативниот стрес.Редовното консумирање грозје може да помогне во зачувувањето на здравјето на срцето, подобрување на функцијата на мозокот, зајакнување на цревната микрофлора и заштита на кожата и видот, пишува „Тајмс оф Индија“.Моќни хранливи материи против стареење и болестиСодржи импресивен спектар на соединенија, од флавоноиди и ресвератрол до катехини и фенолни киселини. Научниците веруваат дека нивното комбинирано дејство, а не поединечните супстанции, создава моќен ефект врз телото.Полифенолите се особено важни, познати по својот антиоксидативен потенцијал. Тие ги неутрализираат слободните радикали и влијаат на клеточните процеси поврзани со воспалението, што го прави грозјето клучен сојузник во забавувањето на стареењето и спречувањето на хронични заболувања како што се дијабетес, рак и срцеви заболувања.Чувар на здравјето на срцетоБројни студии, вклучувајќи повеќе од 60 рецензирани студии, потврдуваат дека грозјето има корисни ефекти врз кардиоваскуларниот систем. Редовната консумација може да ја подобри флексибилноста и циркулацијата на крвните садови, да ги намали нивоата на ЛДЛ холестерол и да го поддржи здравјето на срцето и крвните садови.Овие ефекти се должат на полифенолите и антиоксидансите кои спречуваат оштетување и воспалителни процеси во крвните садови, што го прави грозјето едноставен, но моќен начин за посилно срце на долг рок.Храна за мозок и меморијаГрозјето не е добро само за срцето, туку и за когнитивното здравје. Истражувањата покажуваат дека неговите антиоксиданси ја подобруваат меморијата, концентрацијата и метаболизмот на мозокот, а воедно ги намалуваат воспалителните процеси што го забрзуваат стареењето на нервното ткиво.Ресвератролот има способност да помине низ крвно-мозочната бариера, каде што ги штити невроните и ја поддржува функцијата на мозокот, што може да помогне во спречувањето на дегенеративни болести како Алцхајмеровата болест.Поздрава и поотпорна кожаАнтиоксидансите од грозјето ја штитат кожата од штетно УВ зрачење и оксидативен стрес. Редовната консумација може да ја подобри еластичноста, да го намали оштетувањето на клетките и да го забави појавувањето на брчки. Благодарение на ресвератролот, кожата станува поотпорна, посвежа и посјајна.Поддршка на варењето на храната и цревната микрофлораГроздовите полифеноли дејствуваат како природни пребиотици, хранејќи ги корисните бактерии во цревата и промовирајќи ја нивната разновидност. Грозјето на тој начин го поддржува варењето на храната, го зајакнува имунитетот и придонесува за рамнотежа на цревната микрофлора, што е од суштинско значење за целокупното здравје и отпорност.Природна заштита на видотСоединенијата во грозјето ја зголемуваат густината на макуларниот пигмент во мрежницата, што ја подобрува визуелната острина и може да го намали ризикот од макуларна дегенерација поврзана со возраста. Покрај тоа, антиоксидансите ги штитат деликатните клетки на окото од оштетување предизвикано од слободните радикали.Влијание врз гените и долговечностаНајновото истражување во областа на нутригеномијата, науката што го проучува влијанието на исхраната врз гените, открива дека грозјето може да делува и на генетско ниво. Според истражувачот Едвард Пецуто, неговите соединенија имаат позитивен ефект врз гените што ги регулираат воспалителните процеси, метаболизмот и заштитата на клетките.Овој ефект би можел да објасни зошто редовната консумација на грозје има широк спектар на придобивки, од подобро здравје на срцето до побавно стареење.

