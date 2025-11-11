Дали сакате пиво? Еве што се случува со вашето тело ако го пиете секој ден

0 SHARES Сподели Твитни

Дали ви се допаѓа пивото? Еве што се случува со вашето тело ако го пиете секој ден.

Имено, новинар од еден американски портал одлучил да пие пиво секој ден. Еве како тоа влијаело на неговиот секојдневен живот и што заклучил на крајот од неделата.

Упатствата за алкохол на Центрите за контрола и превенција на болести наведуваат дека еден пијалок дневно за жени и два пијалоци дневно за мажи се смета за умерено пиење. Но, експертите не се согласуваат за најбезбедната количина алкохол, која зависи од фактори како што се историја на злоупотреба на супстанции, активна ментална болест или здравствени состојби како што се дијабетес, заболување на црниот дроб или бубрезите, пишува The Healthy.

Постојат многу причини да не се пие алкохол. Алкохолот може да влијае на хормоните. Исто така, се поврзува со срцеви заболувања и висок крвен притисок. Плус, пиењето премногу е секогаш лоша идеја.

Пиењето пиво го направило сит

„Првиот ден се напив пиво околу 17:00 часот кога завршив со работниот ден. За овој експеримент, избрав да пијам India Pale Ale (IPA). Беше приготвено на фарма на неколку милји од мојот дом во северниот дел на Њујорк. IPA пивата се значително потешки од лагер пива, и забележав нешто што многу луѓе го чувствуваат кога пијат пиво – се чувствував сит“, рече новинарот.

Ова е вообичаено чувство. Се јавува поради неколку фактори. Еден е едноставно газирањето на пивото, што може да предизвика чувство на надуеност поради испарувањето на јаглерод диоксидот што се користи за создавање на пената. Ова води до ситост без оброк.

Пивото може да го иритира желудникот и може да биде воспалително и кисело. Ова може да доведе до горушица и надуеност. Алкохолот, исто така, се меша во метаболичките процеси што ја разградуваат храната и извлекуваат калории и хранливи материи. Кога се консумира алкохолен пијалок, црниот дроб го дава својот метаболизам приоритет пред метаболизмот на други макронутриенти што даваат калории, како што се шеќерите и мастите.

„Не само што пивото ме направи сит и не сакав да јадам, туку дури и кога јадев, пивото се мешаше во обработката на хранливите материи од страна на моето тело. Таа прва вечер, вечерав малку подоцна. И тоа беше откако престанав да се чувствувам сит од пивото – и не спиев добро, што можеби беше поради пивото или подоцнежната вечера. Остатокот од неделата пиев пиво по вечера или со храна“, вели новинарот.

Пиењето пиво го правело уморен

Алкохолот е седатив, што нè тера лесно да заспиеме. Ова чувство често престанува во незгодни времиња и предизвикува будност среде ноќ. Телото потоа се обидува да ги зголеми компензаторните нивоа на стрес хормони, како што се кортизол и епинефрин.

Напливот на овие хормони може да го разбуди лицето дури и од релативно длабок сон. Пивото делува и како мускулен релаксант. Може да ја влоши и апнејата при спиење. Покрај тоа, алкохолот (не само пивото) е диуретик. Ова може да го наруши нашиот сон со тоа што ќе нè натера да одиме во тоалет навечер.

Пиењето пиво му помогнало да се чувствува опуштено

„Без разлика дали пиев пиво пред, за време или по вечерата, релаксацијата беше забележлива по првите неколку голтки. И не е ни чудо зошто тоа чувство на релаксација е голем дел од привлечноста на алкохолот“, вели новинарот. Постојат силни докази дека алкохолот делува како имитатор на супстанца наречена ГАБА. Ова е скратеница од гама-аминобутерна киселина. ГАБА е невротрансмитер кој ја намалува електричната активност во многу области на мозокот. Ова пак води до пријатен, релаксирачки ефект, сличен на оној што се чувствува по земање транквилизер. Ова може да звучи идеално, но не е.

Другата страна на имитацијата на алкохолот на ГАБА е тоа што може да го инхибира и природното производство и употреба на самата ГАБА, поради механизмите за повратна информација за хомеостазата објаснети погоре. Ова може да доведе до вознемиреност како што алкохолот исчезнува, што резултира со поголема потреба за консумирање алкохол. Сето тоа во обид да се врати чувството на релаксација.

„Иако уживам во релаксирачките ефекти на пивото, а уживањето во ладно пиво со пријатели е безвременска традиција која не покажува знаци на исчезнување, постојат и други начини да се постигне сличен ефект, особено кога станува збор за релаксација. Длабокото дишење или медитацијата имаат тенденција нежно да ја фино подесат индукцијата на ГАБА активноста и опуштената состојба што ја носи, а истовремено ја контролираат активацијата на центрите за наградување во мозокот повеќе отколку што може да поттикне зависно однесување. Значи, повременото уживање во пиво со пријатели може да биде добра работа, но постојат и други начини да се постигне истиот релаксирачки ефект“, заклучува тој.

