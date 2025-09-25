Дали Саркози ќе биде осуден за најголемиот политички скандал во Франција?

0 SHARES Сподели Твитни

Парискиот суд ќе одлучи дали поранешниот француски претседател Никола Саркози е виновен за примање милиони евра нелегално финансирање на кампањата од режимот на либискиот диктатор Моамер Гадафи, во најголемиот скандал со политичко финансирање во модерната француска историја.Судиите ќе ја донесат пресудата денес откако државниот обвинител препорача седумгодишна затворска казна за Саркози.Тој беше суден со уште 12 други лица, вклучувајќи тројца поранешни владини министри, обвинети за криминален заговор за примање средства од странски диктатор. Саркози и другите обвинети негираа какво било кривично дело.Ова е најголемото судење за корупција со кое се соочува Саркози (70), кој беше десничарски претседател на Франција од 2007 до 2012 година.Тој веќе е осуден во два одделни случаи, едниот за корупција и злоупотреба на влијание поради нелегален обид за обезбедување услуги од судија, а другиот за прикривање на нелегално прекумерно трошење на претседателските избори во 2012 година, кои ги загуби од социјалистичкиот кандидат Франсоа Оланд.Тој поднесе жалба на обете пресуди. На тримесечното судење во Париз беа слушнати обвинувања за она што истражните судии го нарекоа „пакт за корупција“ меѓу Саркози и либискиот режим, во кој посредници наводно доставувале куфери полни со пари до министерствата во Париз за нелегално да ја финансираат успешната претседателска кампања на Саркози во 2007 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: