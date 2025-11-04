Дали светот оди кон нуклеарна војна? Америка тестира смртоносна ракета

0 SHARES Сподели Твитни

САД го закажаа својот прв тест на интерконтинентална балистичка ракета (ICBM) способна да носи нуклеарно оружје, откако американскиот претседател Доналд Трамп нареди продолжување на тестирањето, објави „Њузвик“.

Пробното лансирање на американската ракета „Минутмен III“ треба да се одржи помеѓу среда и четврток.

Ракетата ќе биде лансирана од вселенската база Ванденберг во Калифорнија и треба да стигне до тест-полигонот за ракетна одбрана „Роналд Реган“ на атолот Кваџалеин, на Маршалските Острови, во централниот Тихи Океан.

Доколку лансирањето биде потврдено , вселенското летало ќе следи слична траекторија како за време на тестот во мај оваа година, кога невооружена ракета со еден модул за враќање прелета околу 6.800 километри од Калифорнија кон запад.

Ова би бил втор тест на американските нуклеарни сили во последните месеци. Во септември, подморница на американската морнарица испали четири невооружени балистички ракети „Тридент II Д5“ во Атлантскиот Океан покрај брегот на Флорида.

Дострел од 9.600 километри

Според Федерацијата на американски научници (FAS), американските воздухопловни сили имаат околу 400 ракети „Минутмен III“ распоредени во силоси во Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Вајоминг. Секоја од нив има дострел од повеќе од 9.600 километри. Иако на секоја ракета ѝ е доделена една нуклеарна боева глава, тие технички се способни да носат две или три.

Минатата недела, претседателот Трамп објави дека му наредил на Министерството за одбрана „веднаш да започне со тестирање на нуклеарно оружје “, оправдувајќи ја одлуката велејќи дека Русија и Кина , главните нуклеарни соперници на Америка, спроведуваат свои тестови.

Американскиот министер за енергетика, Крис Рајт, подоцна појасни дека тестовите нема да вклучуваат вистински нуклеарни експлозии, туку симулации на сите други фази од процесот, со цел да се провери веродостојноста на системот што би активирал нуклеарна реакција во реални услови.

Редовни тестови, а не одговор на конфликти

Глобалната команда за удар на американските воздухопловни сили соопшти дека станува збор за „рутински и редовен тест“ што се спроведува неколку пати годишно.

„Овие тестови се планирани однапред и не се поврзани со актуелните светски настани. Целта на тестовите е да се потврди дека американското нуклеарно средство за одвраќање останува безбедно, сигурно, ефикасно и способно да одговори на заканите од 21 век, како и да ги увери нашите сојузници во американската одбранбена подготвеност“, се вели во соопштението објавено по последното лансирање во мај.

Сè уште не е познато како ќе реагираат Русија и Кина доколку се спроведе планираното тестирање. Москва неодамна тестираше торпедо способно да носи нуклеарна боева глава , додека Пекинг претстави нова интерконтинентална балистичка ракета за која тврди дека може „да стигне до која било точка на планетата“.

