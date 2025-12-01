Дали се ближи крајот? Крис Џенер подготви сè за одење на „оној свет“, а потоа откри дали оди во рајот или во пеколот

0 SHARES Сподели Твитни

Крис Џенер, 70 години, сака да ја задржи својата фамилија заедно во животот по смртта. Во неодамнешна епизода на реалното шоу The Karadashians, Крис ја откри својата намера да изгради семејна гробница, верувајќи дека е време семејството да одлучи што ќе се случи по нивната смрт.

Таа го посети гробиштето во потрага по место

За да ги истражи можностите, Крис го посети гробиштето со нејзината ќерка Клои Кардашијан, 41, во потрага по место. За време на видео повик со другите ќерки, таа предложи семејството да “изгради гробница само за себе.”

“Бидејќи сум личност која страда од малку ОКП и сакам работите да се средат и организираат, чувствувам дека е моја одговорност како глава на семејството да ги доведам сите на иста бранова должина за да го решиме тоа, за ако нешто се случи, да бидеме подготвени и никој навистина да не паничи,” објасни Крис. Додаде дека знае дека оди во рајот, но мисли дека е “голема работа” каде ќе заврши нејзиното “земно тело”.

Гробница покрај трговски центар?

Обидувајќи се да ја убеди Хлое во практичноста на нејзината идеја, Крис исто така ја посочи необичната погодност на локацијата. “Само се обидувам да ти го олеснам,” ѝ рече. “Ова гробиште е веднаш до Costco. Може да оди во Костко, да пазарува, да застане, да се поздрави.”

Семејството е поделено поради идејата на неговата мајка

Сепак, не сите членови на семејството се ентузијастични за идејата за заедничка гробница. Хлое јасно стави до знаење дека сака да биде кремирана затоа што, како што ја праша мајка си, “Зарем не би сакала да ме имаш во мала тегла во твојата куќа отколку закопана во земјата?” Крис се спротивстави, велејќи дека нејзината најмлада ќерка Кајли, 28 години, не би го сакала тоа. “Треба да ги земеш предвид чувствата на сите,” рече таа.

Постарата сестра Кортни, 46, рече дека сака да биде “погребана”, додека Ким, 45, беше рамнодушна. “Не ми е гајле,” рече таа, додавајќи, “Ако некој сака моја пепел за нешто, секако.” Само Кендал, на 30 години, не сакаше да ги открие своите желби: “Не сакам да зборувам за смртта. Навистина не можам да го направам тоа.”

