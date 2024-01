ДАЛИ СЕ СЕЌАВАТЕ НА МАГДАЛЕНА ОД „ПИНКОВИ ЅВЕЗДИЧКИ“ ? Оваа девојка денес „растура“ со пеење, ја обожаваат на приватни забави, а погледнете во каква убавица израсна

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешната ѕвезда на Пинк е многу активна на социјалните мрежи и не бега да го покаже своето неверојатно тело и облини.

Магдалена Врачиќ ги воодушеви публиката и жирито кога пред осум години се појави на популарниот натпревар „Пинкови ѕвездички“. Магдалена денес има 21 година и уште повеќе се подобри кога е во прашање пеењето.

Инаку, Магдалена сериозно и се посвети на музиката, па прави големи чекори низ „светот на поп музиката“! Таа пред нешто повеќе од една година ја сними и хит песната „Еј око два“, која наиде на одлични реакции кај публиката.

View this post on Instagram A post shared by @vracicmagdalena

Инаку, Магдалена се повеќе се занимава со приватни забави, каде што ја обожаваат, бидејќи секогаш со својот неверојатен глас и енергија прави забави за паметење!

View this post on Instagram A post shared by @vracicmagdalena

