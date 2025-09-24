ДАЛИ СЕ ТУШИРАТЕ НАУТРО ИЛИ НАВЕЧЕР? Еве кога е поефективно

0 SHARES Сподели Твитни

Некои преферираат да се тушираат наутро, а некои навечер… Точен одговор на оваа дилема нема. Сè зависи од тоа што сакате да постигнете, велат научниците.

Наутро е добро да се тушираат луѓето кои имаат масна кожа, затоа што во текот на ноќта се натрупува маст во кожата, па треба да се исчистат порите. И на „ноќните птици“ им се препорачува туширање наутро, затоа што водата побрзо ќе ги расони, а и студиите покажуваат дека млаз од студена вода на крајот од туширањето е поефикасно средство за будење од шолја кафе. Доколку ве чека работа која од вас бара креативност, треба да се туширате наутро затоа што тогаш мозокот ќе ви работи подобро и ќе биде „отворен“ за нови идеи и креации.

Навечер би требало да се тушираат луѓето кои имаат проблеми со несоница. Вечерното капење ги опушта мускулите и нервниот систем и помага полесно да „потонеме“ во сон. Но, сепак немојте да се туширате непосредно пред одењето во кревет, туку околу час пред тоа, бидејќи на телото му е потребно определено време по туширањето да се опушти.

