ДАЛИ СТЕ ИЗГОРЕНИ ОД СОНЦЕ? Совети што можат да ви помогнат да ја излечите кожата

Колку пати сте биле предупредени да се држите подалеку од сонце, да останете во сенка и да нанесувате крема за сончање? Веројатно многу…

Но, што ако не сте биле доволно внимателни и сонцето ве изненади? Еве некои од најбрзите и најлесните начини да ја излечите вашата кожа:

Хидратација

Земете лист од алое вера и исцедете го неговиот сок врз раните. Најдобро е да го користите во форма на гел, бидејќи дополнително ќе ја олади вашата кожа, ќе го ублажи чешањето, иритацијата и воспалението. Ако немате алое вера, можете да користите краставица. Изблендирајте го и нанесете ја смесата на вашата изгорена кожа. На овој начин, ќе ја рехидрирате вашата кожа и ќе ѝ помогнете да се опорави што е можно побрзо.

Крем за сончање

Ако веќе сте изгореле, тоа не значи дека не можете да изгорите уште повеќе. Вашата кожа е оштетена, слаба и лесно може да се влоши. Кремот за сончање ќе спречи дополнителни изгореници, а исто така ќе ја навлажни вашата кожа и ќе ја ублажи вашата непријатност.

Отстранете ја мртвата кожа

Откако изгорениците ќе заздрават, следното нешто што треба да направите е да ги отстраните мртвите клетки на кожата. Алфа хидроксилната киселина ќе ви помогне во ова. Ќе го стимулира формирањето на нова здрава кожа и ќе ја отстрани мртвата кожа.

Крем со ретинол

Сонцето го уништува колагенот што ја прави кожата еластична, додека ретинолот (дериват на витамин А) го стимулира производството на колаген. Откако изгореницата ќе заздрави, нанесувањето крем со ретинол треба да помогне во обновата на колагенот.

