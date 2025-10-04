Дали сте пробале рижото со печурки, рузмарин и мајчина душица? Поинаков вкус што ќе ве воодушеви

0 SHARES Сподели Твитни

Ризото потекнува од северна Италија, а првите записи за ова кремасто јадење датираат од 15 век, кога Милано станал центар на оризот во Европа. Во овој рецепт, комбинацијата од свежи печурки со миризлив рузмарин и мајчина душица му дава на јадењето богат, земјен вкус и арома на медитеранска градина.

Рузмаринот е ценет уште од античко време бидејќи ја стимулира циркулацијата и ја подобрува меморијата, додека мајчината душица има антибактериско дејство и ги збогатува јадењата со својата топла, малку лимонова нота. Кремастата структура на рижото совршено ги апсорбира овие зачини и создава уникатно, миризливо искуство кое ги плени сите сетила.

Состојки

250 г ориз250 г печурки1 црвен кромид1 чешне лук2 лажички сол1 лажичка мешавина од зачини2 лажици путер1 лажица маслиново масло½ лажица рузмарин½ лажица мајчина душица

Подготовка

Ставете го рузмаринот во загреан тавче за да го ослободи маслото и аромите. Додадете го маслото и путерот и пржете го сечканиот црвен кромид и лук. Додадете ги сечканите печурки, а по неколку минути и оризот. Пржете кратко, потоа постепено додадете го фондот и мешајте постојано. На крај, додадете путер за пополн вкус. Сервирајте со зрело тврдо сирење по желба. Декорирајте со свежи билки.

Пронајдете не на следниве мрежи: