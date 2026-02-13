Дали сте слушнале за правилото 3-3-3? Можете да го користите за да утврдите дали страдате од несоница

0 SHARES Сподели Твитни

Ако го превртувате креветот навечер, скролате со часови на мобилниот телефон или се будите среде ноќ, знајте дека не сте сами. Голема студија објавена во 2024 година во списанието BMJ Open покажа дека значителен дел од возрасните имаат симптоми на несоница, но дека во пракса тоа ретко се евидентира официјално во медицинските картони.

Кога лошиот сон станува несоница?

Многу луѓе доживуваат лош квалитет на спиење во одреден момент од својот живот. Сепак, лошата хигиена на спиењето може да се развие во несоница ако предупредувачките знаци не се препознаат навреме. Д-р Сани Наји од клиниката Медикана ја разјаснува граничната линија: „Ако имате нарушен сон најмалку три ноќи неделно во текот на најмалку три месеци, медицинските експерти повеќе не го сметаат тоа за проблем со животниот стил, туку за состојба што спаѓа во категоријата несоница“.

За да им се олесни на луѓето да проценат дали треба да побараат стручна помош, д-р Наји препорачува таканареченото правило 3-3-3 – низа прашања што треба да си ги поставите:

Дали спиете лошо најмалку три ноќи неделно?

Дали оваа состојба трае најмалку три месеци?

Дали лошиот сон влијае на најмалку три аспекти од вашиот ден – како што се замор, „ментална магла“, промени во расположението или недостаток на концентрација?

Ако одговорите на сите три прашања се да, постои голема веројатност дека имате хронично нарушување на несоницата.

Клучот е влијанието врз секојдневниот живот

Д-р Наји истакнува дека дефиницијата за несоница не е само неможноста за спиење.

„Честа заблуда е дека несоницата значи само гледање во таванот и воопшто да не спиеш. Сепак, таа е дефинирана според влијанието што го има врз вас во текот на денот. Ако забележите дека лошиот сон значително влијае на вашето расположение, концентрација и способност за функционирање, тогаш тоа може да се смета за клиничка состојба“, нагласува таа.

Симптомите што можат да укажуваат на несоница вклучуваат ситуации во кои редовно ви требаат повеќе од 30 минути за да заспиете и чести будења во текот на ноќта. Особено карактеристични се будењата во раните утрински часови, на пример помеѓу 3 и 4 часот наутро, по што е тешко повторно да заспиете.

Други знаци вклучуваат чувство на постојан замор и покрај тоа што сте поминале седум до осум часа во кревет и се потпирате на кофеин за да го „преживеете“ денот. Исто така, треба да обрнете внимание на промените во расположението, како што се зголемена раздразливост и анксиозност, како и намалена концентрација и продуктивност. Клучот е симптомите да траат со месеци, а не само неколку дена.

The post Дали сте слушнале за правилото 3-3-3? Можете да го користите за да утврдите дали страдате од несоница appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: