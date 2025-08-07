Дали сте слушнале за „теоријата за бисерни обетки“? Таа тврди дека жените не можат да најдат партнери поради овој моден додаток

0 SHARES Сподели Твитни

Бисерниот накит симболизира убавина и софистицираност. Сепак, слободните девојки на TikTok престануваат да го носат бидејќи веруваат дека тоа ги спречува да најдат партнер.За да оправдаат зошто повеќето членови на денешната генерација мажи не знаат како да ги освојат жените, корисниците на TikTok ја смислија „теоријата за бисерни обетки“, која вели дека жените кои носат ваков вид моден додаток се сметаат за премногу барачки и застрашувачки од страна на мажите, поради што не можат да најдат партнерка.Морган Мекгваер, автор на TikToker, зборуваше за оваа донекаде бизарна теорија.„Не е ни чудо што сум сингл. Украсена сум со бисери, тие се навистина насекаде. Не мислам дека изгледам страшно“, рече таа. Реакциите во коментарите беа мешани.„Ова објаснува сè“, „Вистина е. Носам бисерни обетки од средно училиште. Сега имам 27 години и секоја врска ми пропадна“, „Се покажа дека е неточно за мене. Често носев бисерни обетки, дури и на денот на мојата свадба“, „Не ми е гајле за никакви теории. Бисерниот накит е дел од традицијата на моето семејство“, се некои од коментарите.

