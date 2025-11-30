Дали страдате од чести мигрени? Пробајте метод што ги ублажува болката и непријатноста

0 SHARES Сподели Твитни

Мигрената е често невролошко нарушување кое може да се појави ненадејно и да предизвика силна главоболка, придружена со гадење, чувствителност на светлина и звук и општ замор.

Ваквите напади често ги нарушуваат секојдневните активности и можат да траат од неколку часа до неколку дена. Иако мигрените најчесто се ублажуваат со лекови препишани од лекари, многумина бараат и природни начини што би можеле да го намалат интензитетот на симптомите, особено во раните фази на нападот. Меѓу методите што често се споменуваат во јавноста е едноставен пристап што некои го користат како поддршка на класичниот третман.

Еден таков „домашен рецепт“ е консумирање на половина лажичка сол растворена во чаша вода. Според застапниците на овој метод, солената вода може да помогне во враќањето на рамнотежата на електролитите, особено натриумот, кој учествува во правилното функционирање на нервниот систем и крвните садови.

Електролитниот дисбаланс може да биде поврзан со симптоми како што се главоболки, гадење и вртоглавица, па во такви ситуации некои се потпираат на овој метод како брзо олеснување.

Сепак, овие методи не се замена за медицински третман и треба да се користат многу внимателно. Особено не се препорачуваат за лица со висок крвен притисок, срцеви или бубрежни заболувања, бидејќи внесувањето голема количина сол може да ја влоши нивната состојба.

Природните методи може да обезбедат краткорочно олеснување за некои, но важно е да се консултирате со лекар за соодветен третман на мигрена.

