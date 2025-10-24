ДАЛИ СУВОТО ОВОШЈЕ Е ЗДРАВО? Сите го јадеме, а ова не сме го знаеле

0 SHARES Сподели Твитни

Брусница, грозје, смокви, сливи … Изборот на суво овошје е навистина разновиден, но знаете ли колку тоа е навистина здраво?

Тоа е богато и тоа како со хранливи состојки и влакна, но и богат извор на антиоксиданси, фолна киселина и Б-витамини.

Едно истражување спроведено на 13 илјади луѓе покажало како луѓето кои конзумираат сушено овошје имаат подобар внес на хранливи состојки од оние кои не го јадат. Меѓутоа, не смееме да заборавиме како ова овошје е богато и со природни шеќери што е за спортисти кои имаат потреба од брзо внесување на енергија и кое е всушност и многу корисно, но внимателни треба да бидат оние кои внимаваат на внесувањето шеќери, јаглехидрати и општо калории. Тоа не значи дека целосно би требало да ги избегнувате овие намирници, но треба да ги јадете во ограничени количини.

На пример, шака свежо грозје содржи 23 грама шеќер а суво 116 грама што е пет пати поголем износ. Како што објаснила експертката Лори Занини за СиЕнЕн, луѓето кои не се дијабетичари и не внимаваат на внесувањето на шеќер, јаглехидрати и калории, им се препорачува половина шака од ова овошје дневно, а на сите кои внимаваат две лажици кои содржат околу 15 грама јаглехидрати.

Сушеното овошје често е одлична опција за доручек со јогурт или овесна каша, а може да биде и брз меѓуоброк.

Пронајдете не на следниве мрежи: