Дали Тејлор Свифт и Тревис Келс се венчаа во тајност? Еден детаљ ги заинтригира обожавателите (фото)

На социјалните мрежи се појавија гласини дека пејачката Тејлор Свифт и ѕвездата на НФЛ, Тревис Келс, се венчале, а многу обожаватели го темелат тоа тврдење на еден детаљ што го забележале.Имено, повод за овие шпекулации беше фотографија од свадбата на играчот на Чикаго Берс, Кол Кмет, која брзо се прошири низ интернет.Организаторот на свадбата, Ели Нотоли, сподели детали од прославата што се одржа минатата сабота на својот Инстаграм профил. Меѓу објавените фотографии беше и една на која се гледа плик со натпис „Тејлор и Тревис Келс“ и етикета „Маса 13“.

TAYLOR AND TRAVIS KELCE?!????? EXUSE ME pic.twitter.com/NirV7cZvKW— Jayy | no. 1 ciwyw stan!🩷| (@ciwyvv) June 9, 2025

Сепак, организаторот појасни дека познатата пејачка и нејзиното момче не присуствувале на свадбата, бидејќи истиот викенд присуствувале на друга свадба во Тенеси – поточно, на свадбата на братучедот на Келс, Танер Корум, и Саманта Пек. Таа, исто така, објасни дека невестата, Емили Јарош, напишала лично писмо до секој гостин и дека паровите често се наведени заедно на поканите и подароците без оглед на нивниот брачен статус.Иако се покажа дека зад натписот нема тајна венчавка, гласините брзо се проширија, а фановите продолжија да шпекулираат за следниот чекор на славната двојка. Според „Дејли меил“, извор близок до Тејлор и Тревис открил дека Келс наскоро би можела да ѝ предложи брак на пејачката, штом заврши тековната сезона во НФЛ. Според истиот извор, „вереничкиот прстен е само прашање на време“.Иако засега нема официјална потврда за свршувачката, едно е сигурно – интересот на јавноста за љубовниот живот на овој познат пар не се намалува.



