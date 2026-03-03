Дали топлата вода помага при слабеење? Лекарите имаат јасен одговор

0 SHARES Сподели Твитни

Трендовите за слабеење и популарните диети се менуваат од година во година, но едно нешто останува исто: производителите на таканаречените магични решенија заработуваат богатство. Еден од најновите совети што се шират низ интернет е пиењето топла вода за слабеење. Лекарите открија за Параде дали ова тврдење има научна основа.

„Индустријата за слабеење е индустрија вредна повеќе милијарди долари што создава моќен поттик за продажба на производи и ветувања, без оглед на тоа дали тие се научно засновани“, вели Ришел Корадо, доктор по медицина, интерна медицина и баријатриски лекар.

,,Нема лесно, брзо решение за слабеење, а кога некој ветува нешто, неговите тврдења честопати не се засновани на наука.“

Затоа д-р Корадо вели дека е клучно да се одвои фактот од фикцијата кога станува збор за трикови како пиење топла вода. „Многу од неоснованите тврдења на социјалните медиуми не се поткрепени со факти, се скапи, а понекогаш и штетни“, објаснува таа. „Луѓето се подготвени да потрошат значителни суми пари и да го ризикуваат своето здравје за стратегии кои не функционираат.“

„Кога луѓето се потпираат на таканаречени трикови, тие всушност бараат кратенки без научни докази, што води до разочарување и обесхрабрување“, вели д-р Питер Балаж.

Дали топлата вода помага во слабеењето?

На прашањето дали пиењето топла вода помага во губењето на тежината, лекарите даваат јасен одговор.

„Нема убедливи докази дека пиењето топла вода го поттикнува губењето на тежината“, вели д-р Мир Али, баријатриски хирург и медицински директор на Центарот за хирургија на дебелина „МеморијалКеар“.

Д-р Корадо е подеднакво директен: „Нема ништо магично во врска со топлата вода“. Теоријата зад овој мит е дека топлата вода го „забрзува“ метаболизмот. Д-р Балаж додава дека некои веруваат и дека топлата вода го детоксифицира телото, ги елиминира токсините и со тоа го забрзува губењето на тежината. Сепак, сите тројца лекари го отфрлаат ова.

„Едноставниот одговор базиран на докази е „не“. Потрошувачката на енергија потребна за телото да ја загрее водата до сопствена температура е клинички занемарлива“, објаснува д-р Балаж.

Индиректна помош при губење на тежината

Иако топлата вода не е магичен лек за слабеење, таа сепак може да помогне индиректно.

„Иако пиењето топла вода не е магичен лек за слабеење, таа може да обезбеди индиректна поддршка“, вели д-р Ханс Ј. Шмит, шеф на одделот за баријатриска хирургија.

„Главната придобивка од пиењето вода, без оглед на температурата, е тоа што може да поттикне чувство на ситост. Пиењето вода пред оброците може да ви помогне да јадете помалку, со што ќе го намалите вкупниот внес на калории.“

Д-р Корадо додава дека луѓето често го мешаат гладот ​​со жедта.

,,Ако некој пие повеќе вода и спречи дехидрација, можеби нема да чувствува толку глад“, истакнува таа.

А што е со детоксикацијата? Идејата дека топлата вода го чисти телото од токсини, исто така, нема научна поддршка.

„Иако хидратацијата е неопходна за функционирањето на бубрезите и црниот дроб – природните органи за детоксикација – идејата дека топлата вода има некаква посебна моќ на чистење не е поткрепена со научни докази“, објаснува д-р Шмит.

Топла или ладна вода?

„Искрено, само пијте вода“, вели д-р Корадо.

„Не вреди да се грижите дали треба да биде топла или ладна. Луѓето се толку парализирани од сите овие правила и ограничувања што на крајот не пијат ништо. Топлата вода може да помогне при варењето, надуеноста и запекот, но не би рекол дека делува кај сите без исклучок.“

Сепак, ако сакате да го оптимизирате внесот на вода, д-р Балаж нуди неколку упатства.

„Ако планирате да вежбате, ладната вода е подобра за перформанси и хидратација бидејќи помага поефикасно да ја намалите телесната температура“, вели тој.

„Од друга страна, топлата вода може да стимулира нежни мускулни контракции кои ја движат храната низ вашиот дигестивен тракт и може да биде смирувачки начин да го започнете денот.“

Совети за слабеење кои навистина функционираат

Лекарите се согласуваат дека основите се сè уште најефикасниот начин за слабеење, наместо да се потпирате на трендовите.

1. Првиот совет е да го зголемите внесот на протеини. „Протеините се клучна хранлива материја за слабеење бидејќи можат да го забрзаат метаболизмот и значително да го намалат апетитот со тоа што ќе ве одржат сити подолго време“, вели д-р Шмит.

2. Вториот чекор е да го намалите внесот на шеќер. Д-р Али ја препорачува оваа стратегија на сите свои пациенти бидејќи „го насочува телото кон согорување на складираните масти“.

3. Исто така, дајте им приоритет на интегралните храни.

,,Засновувањето на вашата исхрана на интегрални храни со една состојка ви помага природно да избегнете високи нивоа на шеќер, нездрави масти и преработени состојки кои придонесуваат за зголемување на телесната тежина“, вели д-р Шмит.

4. Не заборавајте да вежбате. Д-р Али предлага 30 минути активност дневно, најмалку пет дена во неделата.

„Вежбањето не мора да биде напорно – дури и одењето е ефикасно. Тоа помага да се одржи метаболизмот и да се намали губењето на мускулна маса“, вели тој.

5. Квалитетниот сон е клучен. Д-р Корадо препорачува седум до девет часа сон секоја ноќ за да се регулира гладот ​​и хормоните на стрес кои влијаат на тежината.

6. Справувајте се со стресот и анксиозноста.

„Побарајте помош доколку е потребно за да го намалите емоционалното или стресното јадење“, советува д-р Корадо. „Целта е да се најдат други начини за справување со стресот и расположението кои не вклучуваат храна или пијалоци.“

7. Конечно, побарајте стручна помош.

„Престанете да слушате случајни луѓе на интернет кои не се образовани во овие области“, вели д-р Корадо, предлагајќи пациентите да бараат специјалисти за третман на дебелина со сертификат од одборот.

Главната порака на д-р Корадо е едноставна: „Бидете доследни во тие „помалку привлечни“ работи. Лудите и трендовски диети не функционираат. Најдете начини да бидете доследни во здравата исхрана, готвењето дома колку што е можно повеќе и одржувањето редовна физичка активност.“

