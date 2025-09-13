Дали треба да се миете со ладна вода? Дерматолозите откриваат која температура е најпогодна за вашето лице

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето луѓе го мијат лицето барем еднаш дневно. Без разлика дали сте посветени на елаборирана рутина за нега на кожата или сакате да ги одржувате работите едноставни, миењето на лицето веројатно е дел од вашиот режим. Но, дали некогаш сте застанале и сте размислувале за деталите како го миете лицето? На пример, дали ладната вода е подобра за миење на лицето отколку топла? Или температурата навистина не е толку важна?

Со цел да дознаете која температура на водата е најдобра за миење на лицето, дерматолозите за Byrdie ги откриваат сите детали за правилно миење и нега на кожата на лицето.

Дерматолозите велат дека ладната или млаката вода е подобар избор за миење на лицето отколку топла вода. Една од причините е што многу вообичаени кожни заболувања, како што се розацеа и атопичен дерматитис, може да се влошат и да се активираат со високи температури.

Друга причина да се држите подалеку од топла вода кога го миете лицето е тоа што топлата вода може да ги отстрани природните навлажнувачи на кожата, правејќи ја кожата сува и воспалена со текот на времето. Но, ова е најважната информација од сите: излегува дека ниту ладната ниту топла вода не се најдобрата опција за миење на лицето. Најидеалната температура на водата за миење на лицето е млаката, според Американската академија за дерматологија.

Кожата и начинот на живот на секого е малку поинаков, така што ќе се разликува од личност до личност, но миењето со ладна вода има неколку потенцијални недостатоци. Едно нешто што треба да се земе предвид е дека студената вода можеби нема да го исчисти вашето лице од бактерии и загадувачи толку ефикасно како топлата вода. Исто така, вашите пори може да реагираат на ладна вода со намалување, што може да зароби нечистотија, бактерии и масло.

