Дали Украина ќе се согласи на мир, што многумина го нарекуваат капитулација: Одлука може да се донесе денес во Женева

Клучните разговори на највисоките функционери на Соединетите Американски Држави, Украина и советниците за национална безбедност на Франција, Велика Британија и Германија сè уште се одржуваат во Женева денес, посветени на американскиот нацрт-договор за завршување на војната во Украина.

Американскиот специјален претставник Стив Виткоф и државниот секретар Марко Рубио требаше да пристигнат во текот на денот за да учествуваат во преговорите за ставање крај на руската инвазија, која влегува во својата четврта година.

Во петокот, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски има рок до четврток да го прифати планот на САД од 28 точки. Документот бара Украина да отстапи дел од територијата, да прифати воени ограничувања и да се откаже од своите амбиции за членство во НАТО.

„Нашата цел е да ги разјасниме последните детали… да подготвиме договор што ќе биде поволен за нив (Украина)“, рече еден американски функционер. „Ништо нема да биде конечно договорено додека не се сретнат двајцата претседатели“, додаде тој, алудирајќи на Трамп и Зеленски.

Трамп, во пресрет на заминувањето на Рубио во Женева, нагласи дека неговата сегашна верзија на предлогот не е конечната понуда.

Во раните утрински часови, во Женева беа видени конвои возила со американски дипломатски таблички, но не беше веднаш јасно кога официјално ќе започнат разговорите. Во градот пристигна и американскиот секретар на армијата, Даниел Дрискол.

Украинската делегација ја предводи началникот на кабинетот на претседателот Зеленски, Андриј Јермак, со учество на клучните безбедносни претставници на земјата.

На разговорите присуствуваат и советниците за национална безбедност на Франција, Велика Британија и Германија (Е3), заедно со претставници на Европската Унија. Италија, исто така, ќе испрати претставник, соопштија дипломатски извори.

Канадскиот премиер Марк Карни најави дека денес ќе разговара со Зеленски за мировниот предлог.

Европските и западните лидери во саботата оценија дека американскиот предлог, кој прифаќа некои клучни руски барања, е основа за преговори, но дека му е потребно „дополнително дотерување“ за да се обезбеди поповолен договор за Киев пред крајниот рок во четврток. Извори во германската влада изјавија дека европската верзија на мировниот план, заснована на американскиот предлог, веќе е доставена до Украина и американската администрација.

Пред преговорите, претседателот Зеленски предупреди дека Украина ризикува да го изгуби достоинството и слободата или американската поддршка ако го прифати планот во неговата сегашна форма.

Рускиот претседател Владимир Путин оцени дека планот може да послужи како основа за решавање на конфликтот, но се очекува Москва да отфрли некои предлози, особено оние што бараат повлекување на руските трупи од одредени окупирани територии.

