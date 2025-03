Дали често имате сексуални фантазии? Еве што вели тоа за вас

0 SHARES Сподели Твитни

Џастин Лемилер, социјален психолог и секс експерт од Институтот Кинси на Универзитетот во Индијана во САД, има спроведено бројни студии за човечката сексуалност и врски.

За неговата книга Tell Me What You Want (Кажи ми што сакаш), тој ја спроведе најголемата студија досега, интервјуирајќи 4.175 Американци за нивните омилени сексуални фантазии и потенцијалното подлабоко значење на тие фантазии.

Лемилер истакнува дека е невозможно да се даде општа изјава за причините зад одредена фантазија бидејќи двајца луѓе можат да фантазираат за иста работа од сосема различни причини. Сепак, постојат некои објаснувања:

Секс со личност од ист пол: Често може да биде збунувачка фантазија, но истражувањата покажаа дека жените се бисексуални или хомосексуални, додека ретко се исклучиво хетеросексуални, иако повеќето жени се декларираат како хетеросексуални.

Секс со потполен странец: Тоа е една од честите фантазии, особено ако вашата врска е влезена во рутина. Тоа може да открие дека ви недостасува возбуда и сакате да излезете од вашата рутина.

Секс на јавно место: Уште една вообичаена фантазија. Ако сте го имале, можеби ќе имате проблем со самодовербата или немате адреналин во вашиот живот. Некои студии покажуваат дека тоа може да биде и одраз на проблеми во семејните односи.

Секс со други луѓе: Можеби со поранешен партнер или трето лице – ова не мора да значи дека сакате да го изневерите партнерот, туку дека нешто ви недостасува во вашата постоечка врска.

Тројки: Луѓето кои фантазираат за тоа веројатно сакаат внимание. Кога замислуваат дека имаат секс со партнерот и друга личност, често сакаат забава и авантура.

Доминација: Луѓето кои сонуваат нивниот партнер да биде подоминантен веројатно сакаат да ја изгубат контролата. Сакаат да бидат подложни на партнерот, да се чувствуваат пожелно и партнерот јасно да им покаже колку ги сака.

