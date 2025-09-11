Дали често се будите испотени? Еве ги причините за оваа состојба и дали има причина за грижа?

0 SHARES Сподели Твитни

Повременото потење при будење не е нужно причина за загриженост, особено ако се јавува за време на висока температура или лош сон. Меѓутоа, ако ви се случува редовно, може да биде проблем.

Националната здравствена служба на Велика Британија вели дека дефинитивно треба да побарате лекарска помош. Возрасните и децата можат да страдаат од ова, а причината понекогаш е непозната.

Сепак, матичната лекарка Сузан Вајли изјави за Metro.co.uk дека често се јавува за време на менопаузата поради начинот на кој хормоните влијаат на телесната температура. Таа наведе други причини како што се анксиозност, опструктивна ноќна апнеја, хиперхидроза, инфекции, проблеми со тироидната жлезда, дијабетес и, во ретки случаи, рак како што е лимфомот.

„Може да биде и несакан ефект на некои лекови, вклучително и антидепресиви“, рече таа. Потењето при будење може да биде предизвикано и од „едноставни“ фактори како што се јадење зачинета храна, пиење кофеин или алкохол или вежбање доцна навечер.

Дури и ако спиете вкупно седум до девет часа, како што препорачуваат експертите, нарушениот сон може да влијае на функцијата на мозокот, физичкото здравје и емоционалната благосостојба.

