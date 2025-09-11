Дали често се будите испотени? Еве ги причините за оваа состојба и дали има причина за грижа?

0 SHARES Сподели Твитни

Повременото будење во пот не е нужно причина за загриженост, особено ако е за време на високи температури или лош сон. Меѓутоа, ако ова ви се случува постојано, може да биде проблем.Британското јавно здравство (Национална здравствена служба) наведува дека во овој случај дефинитивно треба да побарате помош од лекар. Возрасните и децата можат да страдаат од ова, а причината понекогаш е непозната.Сепак, матичната лекарка Сузан Вајли за Metro.co.uk изјави дека ова често се случува за време на менопаузата поради начинот на кој хормоните влијаат на телесната температура. Таа, исто така, наведе и други причини како што се анксиозност, опструктивна ноќна апнеја, хиперхидроза, инфекции, проблеми со тироидната жлезда, дијабетес и, во ретки случаи, рак како што е лимфомот.„Тие исто така можат да бидат несакан ефект на некои лекови, вклучувајќи ги и антидепресивите“, рече таа. Будењето во пот може да се случи и поради „едноставни“ фактори како што се јадење зачинета храна, консумирање кофеин или алкохол или вежбање доцна навечер.Дури и ако спиете вкупно седум до девет часа, како што препорачуваат експертите, нарушениот сон може да влијае на функцијата на мозокот, физичкото здравје и емоционалната благосостојба.

