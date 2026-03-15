Дали често сте анксиозни? Можеби ви недостасува оваа хранлива материја

Ново истражување покажува дека исхраната може да има многу поголемо влијание врз појавата на анксиозност отколку што се сметаше претходно. Поточно, недостатокот на една хранлива материја може да стои зад честото чувство на анксиозност.

Кога зборуваме за анксиозност , обично ја поврзуваме со надворешни фактори – стресна средина, работа, семејни проблеми или прегорување. Сепак, чувството на анксиозност често доаѓа одвнатре – понекогаш станува збор за трауми од минатото, склоност кон анксиозност, но и начинот на кој нашето тело функционира на биолошко ниво.

Студија објавена во списанието „Молекуларна психијатрија" откри интересно откритие – кај луѓе со анксиозни нарушувања, забележани се пониски вредности на соединенија што содржат холин во важни делови од мозокот, вклучувајќи го и префронталниот кортекс.

Што е холин?

Холинот е хранлива материја што му е потребна на телото за да изгради клеточни мембрани, да создаде ДНК и за правилно функционирање на нервниот систем. Тој е исто така основа за создавање на ацетилхолин, невротрансмитер кој игра важна улога во регулирањето на расположението, меморијата и контролата на мускулите.

Според американските Национални институти за здравје, препорачаниот дневен внес е околу 425 мг за жени и 550 мг за мажи. Иако станува збор за мали количини, честопати е тешко да се следи нивниот внес во дневната исхрана, па затоа најлесно е да се вклучи храна богата со холин во менито.

Најмногу се наоѓа во јајца, месо, риба и млеко . Едно јајце содржи речиси 150 мг холин, најмногу во жолчката. Пилешкиот, мисиркиниот и говедскиот црн дроб , додека лососот и бакаларот се особено богати со риба . Меѓу растителните извори, се издвојуваат сојата, брокулата, кељот, бриселското зелје, компирите и киноата .

Зошто е важен холинот?

Холинот влијае на префронталниот кортекс, дел од мозокот кој често се опишува како „команден центар“ бидејќи е вклучен во донесувањето одлуки и помага во регулирањето на стравот и реакцијата на стрес. Истражувањата покажуваат дека луѓето со анксиозни нарушувања често имаат пониски нивоа на холин во овој дел од мозокот, што може да ја попречи способноста на рационалниот дел од мозокот да го смири одговорот на анксиозност.

Научниците претпоставуваат дека хроничната анксиозност може да го забрза осиромашувањето на холинот, бидејќи мозокот го користи за одржување на нервната функција и регенерирање на клетките. Бидејќи холинот мора да се внесува преку исхраната, неговиот недостаток може дополнително да ја наруши рамнотежата во мозокот.

Сепак, иако холинот може да игра улога во анксиозноста, експертите нагласуваат дека тој не може да ја замени грижата за менталното здравје или справувањето со причините за стрес. Урамнотежената исхрана може да придонесе за подобра општа благосостојба, но не е замена за психолошка поддршка, промени во животниот стил или стручна помош кога е потребна.

