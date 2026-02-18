Дали чувствувате болка во мускулите по тренинг? Јадењето на овие намирници може да го забрза закрепнувањето

Болката во мускулите по интензивен тренинг или физички напор може да биде непријатно чувство, но не е секогаш потребно да се прибегне кон лекови. Постојат природни начини за забрзување на закрепнувањето, намалување на болката и отокот, кои вклучуваат исхрана, додатоци во исхраната и физички методи.
Правилната исхрана може да ја подобри регенерацијата на мускулите и да го олесни имунолошкиот систем, без да ги намали корисните ефекти од самото воспаление. Храна што помага:
Ананас – ензимот бромелаин помага во намалување на болката и отокот во мускулите.
Папаја – ензимот папаин делува слично на бромелаинот и го поттикнува закрепнувањето.
Цреши и јаболка – богати со биофлавоноиди и кверцетин кои ја забрзуваат регенерацијата; јаболката содржат полифеноли кои помагаат во заздравувањето на микротраумите.
Ореви – извор на аргинин и омега-3 масни киселини со антиинфламаторни ефекти.
Рибино масло – богато со омега-3 масни киселини кои го намалуваат воспалението.
Ѓумбир – спречува формирање на простагландини, кои се клучни за воспалителните процеси.
Спанаќ, куркума и бобинки – дополнителни извори на антиинфламаторни соединенија.
Правилната исхрана не само што ја намалува болката и отокот, туку и го забрзува закрепнувањето и го зајакнува телото за идните физички предизвици.
