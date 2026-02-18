Дали чувствувате болка во мускулите по тренинг? Јадењето на овие намирници може да го забрза закрепнувањето

0 SHARES Сподели Твитни

Болката во мускулите по интензивен тренинг или физички напор може да биде непријатно чувство, но не е секогаш потребно да се прибегне кон лекови. Постојат природни начини за забрзување на закрепнувањето, намалување на болката и отокот, кои вклучуваат исхрана, додатоци во исхраната и физички методи.

Правилната исхрана може да ја подобри регенерацијата на мускулите и да го олесни имунолошкиот систем, без да ги намали корисните ефекти од самото воспаление. Храна што помага:

Ананас – ензимот бромелаин помага во намалување на болката и отокот во мускулите.

Папаја – ензимот папаин делува слично на бромелаинот и го поттикнува закрепнувањето.

Цреши и јаболка – богати со биофлавоноиди и кверцетин кои ја забрзуваат регенерацијата; јаболката содржат полифеноли кои помагаат во заздравувањето на микротраумите.

Ореви – извор на аргинин и омега-3 масни киселини со антиинфламаторни ефекти.

Рибино масло – богато со омега-3 масни киселини кои го намалуваат воспалението.

Ѓумбир – спречува формирање на простагландини, кои се клучни за воспалителните процеси.

Спанаќ, куркума и бобинки – дополнителни извори на антиинфламаторни соединенија.

Правилната исхрана не само што ја намалува болката и отокот, туку и го забрзува закрепнувањето и го зајакнува телото за идните физички предизвици.

