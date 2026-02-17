Дали швајцарскиот франк е сигурно засолниште за капиталот?

Вредностите на доларот и јенот тонат, а швајцарскиот франк станува ново засолниште.

Кога ќе ги прашате инвеститорите кои валути се безбедно засолниште во време на геополитички и економски превирања, најчестите одговори ќе бидат американскиот долар, швајцарскиот франк и јапонскиот јен. Историски гледано, се очекуваше овие валути да ја задржат својата вредност во периоди на криза. Сепак, во текот на 2025 година и почетокот на 2026 година, ситуацијата значително се промени. Американскиот долар и јапонскиот јен забележаа остри падови, додека швајцарскиот франк зајакна, но ова зајакнување носи нови предизвици за швајцарската економија, пишува Блиц.

Политичката стабилност на Швајцарија, нискиот јавен долг и силната извозна економија го направија франкот привлечно засолниште за капиталот. Сепак, прекумерното зајакнување на валутата создава сериозен предизвик за швајцарската економија. Инфлацијата во Швајцарија е само 0,1 процент, додека референтната каматна стапка на Швајцарската национална банка е на нула. Зајакнувањето на франкот дополнително ги зголемува дефлациски притисоци и ја отежнува позицијата на извозниците.

Претседателот на Швајцарската национална банка, Мартин Шлегел, изјави дека банката е подготвена да интервенира на девизниот пазар доколку е потребно. Сепак, аналитичарите на UBS проценуваат дека масовната интервенција во моментов е малку веројатна. Стратегот на финансиската куќа Ebury, Метју Рајан, процени дека доларот и јенот изгубиле дел од својата репутација како безбедни валути, додека швајцарскиот франк ја консолидирал својата позиција како најпосакувано безбедно засолниште.

Сличен став изрази и аналитичарот на јапонската банка MUFG Ли Хардман, кој истакна дека франкот се покажа како најстабилна валута меѓу развиените економии на долг рок.