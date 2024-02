Дал отказ и отишол да живее на Антарктикот! Температурата е -76, а заработува околу 70.000 евра годишно

0 SHARES Сподели Твитни

Американецот Џеф Капс решил да ја напушти работата, а потоа почнал да работи во американската поларна станица „Амундсен – Скот“.

Џеф неодамна откри детали од својот живот на Антарктикот .

– Работев како автомеханичар. Еден ден еден стар пријател ми кажа дека им треба механичар за да работи на моторни санки на Јужниот пол и јас бев многу заинтересиран – изјави Џеф за „Мирор“.

Годишно заработува околу 70.000 евра. Тој ја запознал својата девојка Мишел на Антарктикот. Тие живеат заедно со истражувачи кои ги анализираат климатските промени.

– Објектот што го живееме го нарекуваме нашиот вселенски брод бидејќи е оддалечен повеќе од илјада километри од следните истражувачки станици. Целосно сме изолирани од се – изјави Џеф.

Со Џеф и Мишел во иста зграда живеат 43 луѓе.

-Изградивме исклучително блиска заедница бидејќи секојдневно ги гледаме истите луѓе. Се е прилично добро додека не ја отвориме надворешната врата, а потоа се се менува – изјави Џеф.

Тој раскажа и како некогаш поправал возила на -76 степени Целзиусови.

– Најлошо е кога студот ќе погоди кој било дел од кожата што не сте го покриле. Чувствувате како некој да ве прободува – опиша тој.

И покрај сите предизвици, Џеф верува дека дружењето е најдобриот дел од животот на Јужниот пол.

– Ние сме како големо семејство. Се расправаме, но сепак се почитуваме. По тепачката да направиме забава и да уживаме во виски – рече тој.

Џеф е активен на Инстаграм каде објавува многу интересни детали од Јужниот пол.

