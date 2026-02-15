Даниел Редклиф открива зошто не користи социјални медиуми: „Ми предизвикува стрес“

0 SHARES Сподели Твитни

Англискиот актер Даниел Редклиф во неодамнешно интервју откри зошто целосно ги избегнува социјалните медиуми. Тајната на неговиот внатрешен мир е едноставна – тој целосно се држи подалеку од платформи како Инстаграм, X и Фејсбук.

Редклиф изјави за списанието „Ролинг Стоун“: „Буквално никогаш не користам социјални медиуми бидејќи сум свесен за нивното влијание и сакам да го заштитам моето ментално здравје“.

Актерот објасни: „Немам Инстаграм. Дури немам ниту една од верзиите на X што постојат сега. Не знам како некој може да го направи тоа. Искрено, ми се чини многу стресно. И онака сум под доволен притисок и не мислам дека тоа би ми помогнало.“

Одлуката да се држи подалеку од платформи како X, Instagram и Facebook беше дополнително зацементирана за време на подготовките за неговата нова самостојна претстава на Бродвеј, „Every Brilliant Thing“.

„Бев на проба и сите зборуваа за апликации што им помагаат помалку да ги користат телефоните“, рече 36-годишниот актер.

Редклиф, кој стана татко пред две години со партнерката Ерин Дарк, призна дека неговиот син веројатно ќе го смета за застарен поради оваа одлука.

„Сигурен сум дека кога мојот син ќе порасне, ќе мисли дека сум неверојатно стар и ретардиран. Но, да, едноставно не можам“, рече тој.

За време на гостувањето во емисијата „Hot Ones“, Редклиф дополнително ги објасни своите причини.

„Би сакал да кажам дека зад тоа стои некоја длабока, интелектуална причина. Размислував да отворам профил на X, но сум 100% сигурен дека тогаш сите ќе се разбудите со вести како: „Ден Редклиф се скара со некој странец на Твитер““.

Неговата одбивност кон јавниот живот и дигиталната сфера не е изненадувачка, со оглед на славата што го следи уште од детството и негативните коментари со кои се соочил. Редклиф призна дека во минатото имал нездрава навика: „Кога бев помлад, што веќе не го правам, за среќа, барав коментари за себе на интернет и читав секакви глупости.“

Поради ова, социјалните медиуми сега се сметаат за продолжение на таквото однесување.

„Тоа е луда и лоша навика. А социјалните медиуми, како и X, ми се чинат како продолжение на тоа. Освен ако не мислам на читање само убави работи за себе, што исто така ми се чинеше како уште еден вид нездраво однесување“, заклучи Радклиф.

The post Даниел Редклиф открива зошто не користи социјални медиуми: „Ми предизвикува стрес“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: