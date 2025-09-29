Данските власти поставија воен радар на аеродромот во Копенхаген за откривање дронови

Откако неидентификувани дронови беа забележани над данските аеродроми и воени бази речиси секоја вечер минатата недела, данските власти презедоа низа мерки за да се осигурат дека претстојниот состанок на лидерите на Европската унија во Копенхаген ќе помине без безбедносни закани.

Откако минатата сабота, на 3 октомври, беше забранета целата активност на дронови над Данска, фрегатата на германската морнарица ФГС Хамбург се закотви во пристаништето во Копенхаген во неделата. Германскиот брод ќе придонесе за надзор на данскиот воздушен простор за време на самитот на Европската унија, објавија данските медиуми.

Најновата мерка на данските власти е инсталирање на современ радар за откривање и следење на дронови „Вајбел Ксента“ на аеродромот Каструп во Копенхаген.

Данската полиција и Генералштабот на вооружените сили не сакаа да дадат подетални информации за радарот што може да се види зад оградата кај Каструп. Познато е само дека станува збор за уред од данската компанија „Вајбел Саентифик“ што може да детектира сите летала на растојание до 30 километри.