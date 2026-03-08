ДАРА БУБАМАРА ГИ ОБЈАВИ ПРВИТЕ СЛИКИ СО ДЕЧКОТО Страсно се бакнуваат на улица, тој ја прегрнува и не ја пушта, а пејачката фотографирана во скапо крзнено палто

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Дара Бубамара објави слика со своето ново момче на Инстаграм, а преку лицето стави емотикон во форма на срце.

Имено, пејачката претходно изјави дека е задоволна и исполнета во својата врска, но не сакаше да открие кој е нејзиниот партнер, сè затоа што не сака никој да се меша во нејзината врска.

Дара Бубамара

Пејачката блескаше во црно крзнено палто, а сите веќе го коментираат страсниот бакнеж на социјалните мрежи.

Дара со нејзиното момче

Да ве потсетиме дека Дара и претходно зборуваше дека ја привлекуваат многу помлади момци, и дека некои од нив биле од генерацијата на нејзиниот син Константин.

– Вистина е дека ме привлекуваат помлади луѓе, а тоа е некој од 1993 година , кога ми приоѓа некој од 1990 година. Година, мислам, стар си за мене. Често ми нудеа дрога, но не сум во тој стил, па замисли ме под тоа, веројатно би завршил на дрво – рече еднаш пејачот низ смеа.

Зорица Брунцлик

Откако се сликаше со своето момче, Дара ја објави атмосферата од ручекот, и беше јасно дека уживаат во времето поминато заедно на патот и ги посетуваат прозорците.

