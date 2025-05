0 SHARES Сподели Твитни

Нашиот најдобар маратонец Дарио Ивановски се пласира на светското атлетско првенство кое ќе се одржи во Токио, Јапонија од 13.09 до 21.09.2025 година.

На конечната листа која се објавува од World Athletics на пласирани атлетичари во дисциплината маратон и од предвидените 100 репрезенти, Дарио се пласираше на 75 позиција со статус “Qualified by World Rankings”.

