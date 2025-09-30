Дарко Лазиќ или мачка со девет животи?

0 SHARES Сподели Твитни

За жал, неговото име стана синоним за неодговорно, ризично и арогантно возење, а најновиот инцидент повторно отвора едно старо прашање: До кога општеството и институциите во Србија треба да затвораат очи пред ваквото однесување?Ова не е прв пат Дарко Лазиќ да се најде во центарот на вниманието поради несовесно возење. Рекордерот по број на сообраќајни несреќи на сцената сè уште не се опоравил од страшната несреќа во 2018 година во која едвај преживеа, а која остави трајни последици за него. Потоа автомобилот се превртел, а тој се здобил со повеќекратни скршеници и повреди опасни по живот.Наместо таа несреќа да биде пресвртница и предупредување, се чинеше дека не го спречи да продолжи како порано. Претходно беше опоменат за возење под дејство на алкохол и за пребрзо возење. Секој пат ќе имаше јавна реакција, само повремени признанија и изјави дека „ја научил лекцијата“, но реалноста беше поинаква.Најновата несреќа е само потврда дека „волкот го менува влакното, но не и табиетот”. Го поставува прашањето за одговорност, не само лична, туку и општествена. Колку пати може едно лице од јавната сцена да изврши кривично дело без сериозни последици? Кога некој како Дарко Лазиќ, познат и сакан од јавноста, упорно ја испраќа пораката дека законите не се пречка, туку формалност, тоа станува општествен проблем. Бидејќи станува збор за човек чии постапки имаат резонанца и влијание во општеството.Институциите се тука за да спречат вакви ситуации, а не да ги толерираат. Ако прекршоците се натрупуваат, а казните остануваат мали, тогаш испраќаме порака дека безбедноста на патиштата не е приоритет.Дарко Лазиќ го троши својот „шести живот“, прашањето е дали ќе ја има истата „среќа“ и седмиот пат, и што е поважно, дали некој друг ќе има право на „втор живот“ поради неговата небрежност.Овој случај мора да биде аларм и за јавноста и за властите. Потребна е јасна порака дека никој не е над законот, дури ни пејачите, актерите, спортистите… Додека овие однесувања се релативизираат, сите учествуваме во синџир на неодговорност што може да заврши со нови животни трагедии.

