Дарови на природата! Храна за зајакнување на имунитетот која ја користеле нашите предци!

0 SHARES Сподели Твитни

Според Светската здравствена организација, над 23 милиони луѓе годишно се разболуваат јадејќи контаминирана храна, а според друг извештај, има толку различни вируси колку и ѕвезди на небото. За да се заштитиме, најдобро е да го зајакнеме нашиот имунитет. Следните намирници помагаат во природното зајакнување на имунитетот.

Бадеми

Во бадемите има калциум, а тие помагаат и во одржувањето на телото во добра форма. Според истражувачите, бадемите го зајакнуваат имунитетот и особено се добри во борбата против вирусите. Тие се богати со витамин Е и растителни влакна, па помагаат во регулирањето на шеќерот во крвта.

Семки од сончоглед

Тие го намалуваат ризикот од повеќе хронични болести, како и од Алцхајмерова, го одржуваат срцето здраво и спречуваат болести. Освен тоа, семките од сончоглед прават чуда за бремените жени и помагаат во развивањето на фетусот.

Папаја

Богата со антиоксиданси, папајата е вкусен избор што може да помогне во борбата со воспаленијата, го намалува ризикот од рак и го контролира варењето на храната.

Киви

Ова овошје има витамин Ц, витамин К и витамин Е и помага со астмата и го зајакнува имунитетот. Кивито може и да спречи состојби како настинка и грип и помага во варењето и го подобрува видот.

Ѓумбир

Овој зачин прави чуда за телото. Го намалува холестеролот, ја олеснува болката за време на менструацијата и го прави организмот поотпорен на инфекции.

Остриги

Тие имаат малку калории, но многу хранливи вредности. Остригите се одличен избор на омега-3 масни киселини и протеини, а и го зајакнуваат имунитетот поради цинкот во нив. Освен тоа, тие го намалуваат ризикот од дијабетес.

Спанаќ

Не е чудно што спанаќот е добар за здравјето. Тој е добар извор на магнезиум кој е потребен за добро работење на мозокот, срцето и мускулите.

Лубеница

Лубеницата е одлична за кожата и косата, но и го подобрува варењето и го намалува воспалението во телото.

Овошје богато со витамин Ц

Според едно истражување, витаминот Ц го зајакнува имунитетот на повеќе начини. Тој ги одржува здрави белите крвни клетки, ги убива лошите клетки и го зголемува создавањето на антитела.

Пронајдете не на следниве мрежи: