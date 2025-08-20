Дачиќ за контрапротестите на СНС: „Присутни беа околу 33.000 луѓе, полицијата, фала му на Бога, немаше работа“

Министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ изјави дека собири на граѓани кои се спротивставуваат на блокадите се одржале на 49 места во Србија и дека според полициските проценки, присутни биле околу 33.000 луѓе. Како што рече, најголемиот број луѓе се собрале во Панчево – 4.650.

Како што пренесува Н1, Дачиќ рече дека сè поминало непречено, без ниту еден инцидент, и дека полицијата би сакала секој митинг да помине непречено.

„Ова е индикација дека ако вашите намери се добри, сè може да помине непречено“, рече Дачиќ.

Тој изјави дека организаторот на собирите, Центарот за социјална стабилност, објавил дека собири против блокадите и „против запирањето на животот во Србија“ ќе се одржат во сабота од 18:30 часот на околу 80 места.