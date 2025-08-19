Дачиќ тврди дека српското МВР не крие ништо за протестите

Српскиот министер за внатрешни работи Ивица Дачиќ тврди дека полицијата не крие ништо за начинот на кој постапувала за време на протестите и дека доколку имало пречекорување на овластувањата, сите оние што го сториле тоа ќе бидат повикани на одговорност, пренесува РСЕ.

За време на антивладините протести во текот на изминатата недела, имаше инциденти и судири меѓу полицијата и поддржувачите на владејачката Српска напредна партија (СНС) и демонстрантите.

Демонстрантите, кои протестираат девет месеци, инсистирајќи на одговорност за смртта на 16 лица при уривањето на настрешницата на железничката станица во Нови Сад, ја обвинија полицијата за прекумерна употреба на сила и бруталност.

Дачиќ изјави дека навечер на 14 август, студентката Николина Синѓелиќ и уште пет лица учествувале во „нелегална блокада на сообраќајот“ на аголот од улиците Кнез Милош и Немањина, повикувајќи на напад врз полицијата и фрлајќи ракети кон полицајците.

Според него, полицијата ги одвела студентите во зградата на Владата, а потоа ги привела во Полициската станица Стари Град, проценувајќи дека „ќе бидат изложени на напад на улицата“.

Тој рече дека кај студентката Николина Синѓелиќ е пронајдена ракета, тврдејќи дека „немало врзување, навредување или каков било вид малтретирање“.

Според Дачиќ, студентката била пуштена од станицата Стари Град во 3 часот наутро откако обвинителот изјавил дека има елементи за прекршочна постапка.

Претходно, проширениот Ректорски одбор на Универзитетот во Белград побара од главната обвинителка Загорка Доловац Јавното обвинителство да преземе мерки во врска со сведочењето на студентката за полициската бруталност во зградата на Владата на Србија на 15 август.

Студентите тврдеа дека командантот на Единицата за заштита на одредени лица и предмети (ЈЗО) Марко Кричак и неговите соработници ги однеле тројца студенти во гаражата на зградата на Владата на Србија по протестот на 14 август.

Таму, според сведоштвата на студентите, тие „ги принудиле да клекнат, ги газеле, ги удирале, ги удирале, им ги одзеле и им ги скршиле мобилните телефони и им се заканиле дека ќе ги пукаат во глава“.

Студентката Николина Синѓелиќ изјави дека во гаражата на Владата, командантот на ЈЗО Марко Кричак ја удрил и ја заканил дека ќе ја силува.

Министерот за полиција Ивица Дачиќ вели дека немало забелешки на постапките на полицијата.

„За каква бруталност на полицијата можеме да зборуваме, ако 137 полицајци биле повредени за четири дена“, рече Дачиќ.

Тој се запраша зошто Ректорскиот колегиум на Универзитетот во Белград во своето писмо не ја прашал Врховната обвинителка Загорка Доловац што се случува со 137-те повредени полицајци во изминатите неколку дена.

Српскиот претседател Александар Вучиќ на 17 август објави дека во следните „три или четири дена, државата ќе спроведе изненадувачки одлуки“ како одговор на антивладините протести, без да даде дополнителни детали.