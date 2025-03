Дајте му на Салах што сака и тоа е тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Роби Фаулер: Ливерпул мора да го задржи Салах – дајте му го што го бара!

Легендарниот напаѓач на Ливерпул, Роби Фаулер, упати порака до раководството на клубот – да ги исполни барањата на Мохамед Салах и да го награди со нов договор.

„Замислете да им кажевте на навивачите пред почетокот на сезоната дека Ливерпул ќе заврши прв во групата од Лигата на шампионите, ќе игра финале во еден од домашните купови и ќе ја освои Премиер лигата. Што мислите, што би посакале тие? Одговорот е јасен – титула во Премиер лигата. Многумина ја пропуштија прославата минатиот пат кога стадионите беа празни поради ковид,“ рече Фаулер.

Тој додаде дека клубот мора да го задржи клучниот тандем:

„Ливерпул мора да потпише нови договори со Мохамед Салах и Вирџил ван Дајк. Би му дал на Салах сè што бара – затоа што веќе го покажа своето. Ако донесете нов играч, тоа ќе ве чини огромна сума, а зошто да не му ги дадете тие пари на некој што веќе ја оправдал довербата? Салах заслужува.“

Фаулер, освојувач на Купот на УЕФА со Ливерпул, е без дилеми – задржувањето на Салах е приоритет.

Мохамед Салах блескаше оваа сезона – на 43 натпревари постигна 32 гола и 22 асистенции, а сè додека Ливерпул беше во трка за Лигата на шампионите, тој беше еден од водечките кандидати за Златната топка.

