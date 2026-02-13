„Дај Боже да нема уште многу време“ – Зеленски за возраста на Путин

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска во Минхен ги отфрли руските територијални барања како попуштање на амбициите на Москва постепено да ја преземе Украина, пренесе Индекс.

Во разговор воден на маргините на конференцијата, Зеленски изјави дека таа позиција постојано се обидува да им ја објасни на партнерите, вклучително и на Соединетите Американски Држави, од каде, како што вели, доаѓаат предлози Украина да прифати компромиси за да се стави крај на војната, пишува Политико.

„Се согласивме на бројни компромиси. Путин и неговите соработници не се во затвор. Тоа е најголемиот компромис што светот досега го направи“, рече тој.

Нагласи дека Украина „не може да заборави“ колку луѓе биле убиени во текот на војната, но истакна дека Киев е подготвен да го заврши конфликтот во секој момент.

Сепак, додаде дека Путин не покажува искрен интерес за тоа, поради што е потребен поголем притисок врз Русија.

„Не верувам дека сакаат да ја запрат војната. Верувам дека можат да го сторат тоа под притисок, но додека притисокот не е доволен, тие само се поигруваат“, изјави тој.

„Ако биде под вистински притисок, Путин ќе ја запре оваа војна“

На дополнително прашање што мисли за тоа што САД вршат сличен притисок и врз Украина и врз Русија, Зеленски беше воздржан.

„Постојат некои мисли што морам да ги задржам за себе“, заклучи тој.

Изјави дека Путин ќе продолжи да одбива договори доколку не почувствува вистински последици.

„Тој ќе одбие. Денес ќе најде една причина, утре друга, и така во недоглед. Затоа мора да го притиснеме“, рече Зеленски. Заклучи дека за прекин на конфликтот е потребен одлучен пристап. „Потребен е вистински притисок. Ако биде под вистински притисок, Путин ќе ја запре оваа војна“, заклучи тој.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски смета дека единствено Соединетите Држави имаат моќ да ја натераат Русија на постигнување мир.

„Да бидеме искрени, денес само Украина ја брани Европа. Денес само Европа ѝ дава пари на Украина и ѝ помага. Само Соединетите Држави можат да го запрат Путин“, изјави тој.

„Дај Боже Путин да нема уште многу време“

Зеленски, сепак, изрази загриженост дека Белата куќа можеби не ја разбира суштината на проблемот.

„Според она што го гледам, испраќаат повеќе сигнали дека Украина треба да прави компромиси, а не Русија“, рече тој. „Мислам дека тоа не е правилен став. Секако, така е поедноставно“, додаде.

Осврнувајќи се на возраста на Владимир Путин, Зеленски забележа дека рускиот претседател, кој сега има 73 години, повеќе не е млад човек.

„Нема премногу време“, додаде украинскиот претседател. „Дај Боже и да нема премногу“, заклучи тој.