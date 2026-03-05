Да не помагаа од обезбедувањето, ќе имаше и повеќе жртви, сведочи девојка што го сними почетокот на пожарот во „Пулс“

На денешното рочиште за трагедијата во дискотеката „Пулс“ во Кочани сведочеше 21-годишната Мартина Ристовска, која била во објектот кога избувнал пожарот. Таа случајно го снимила почетокот на пожарот на видео за Инстаграм, но, како што рече, тоа го забележала дури следниот ден кога го прегледала видеото.

Според нејзиниот исказ, на бината имало три прскалки, а пожарот почнал на плафонот над последната од левата страна. Таа појасни дека прскалката не се запалила, туку плафонот над неа почнал да гори. Во дискотеката пристигнала со другарки околу полноќ и била сместена во средината кога слушнала дека треба да се напушти објектот поради пожар.

Ристовска раскажа дека настанала паника и сите тргнале кон излезот, а двајца обезбедувачи ѝ помогнале да излезе надвор. Подоцна, кога се созела, и самата почнала да им помага на другите. Таа посочи дека обезбедувачите Лазар и Столе се жртвувале за да спасат луѓе и дека без нив, според неа, ќе имало уште повеќе жртви.

На рочиштето сведочеше и Кристијан Китанов, редовен гостин во „Пулс“, кој изјави дека во моментот на пожарот настанало стампедо и дека од плафонот почнале да паѓаат искри и црни честички. Тој се здобил со изгореници од втор степен и бил извлечен од обезбедувачот Лазо и неговиот вујко, по што бил пренесен во болница.

За пожарот во „Пулс“ обвинети се 35 физички и три правни лица, меѓу кои сопственикот на објектот, негови блиски, инспектори, поранешни министри и припадници на агенцијата за обезбедување. Сите на почетокот на процесот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни.