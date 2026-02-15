„Да се сретнеме повторно“: Протест во Крагуевац на Денот на српската државност

Студентите со блокади организираат протестен митинг во Крагуевац на Денот на српската државност, кога во тој град во централна Србија во 1835 година беше прогласен Сретински устав – првиот современ српски устав, пренесува Блиц.рс.

Во исто време, на околу 50 километри од Крагуевац, во Орашац, се одржува централна државна церемонија по повод Денот на државноста, предводена од српскиот премиер Ѓуро Мацут.

Протестниот митинг кој е организиран од студентите започна со собир во Крагуевац. Лепеничкиот булевар, најпрометната улица во градот, беше блокиран за сообраќај.

Како што претходно најавија студентите, првиот дел од митингот беше посветен на „уставна Србија и Сретински устав,симбол на борбата за слобода и државност“, кој беше усвоен во Крагуевац.

„Денес, на националниот празник Сретење, сите сигурно се прашуваат што е мојата земја и кои се нејзините темели, бидејќи се чини дека кулата одамна се срушила, но всушност, секој од нас е столб“, рече студентка од Крагуевац во своето обраќање пред насобраните.

Студентката ги потсети и студентите на барањата, вклучувајќи го и распишувањето предвремени парламентарни избори и утврдувањето на одговорноста за смртта на 16 лица на Железничката станица во Нови Сад.

Една од учесничките на митингот, Марина, изјави за Радио Слободна Европа дека веќе година и пол оди на антивладини протести. Таа вели дека очекува промени и распишување избори.

„Промените не можат да се случат брзо, тоа е процес. Притисокот мора да продолжи, во спротивно распишувањето избори ќе се влече до бескрај“, рече таа.

На собирот се обрати и професорката Јелена Клеут, на која ѝ беше доставена одлука за прекин на работниот однос на Филозофскиот факултет во Нови Сад кон крајот на јануари. Ова предизвика бран протести од дел од граѓаните и академската јавност, кои веруваат дека ова е политичка одмазда за нејзината поддршка на студентите.

Клеут во Крагуевац рече дека „бунтовниците ја чувствуваат силата на самоволието на своја кожа“ и рече дека граѓаните на Србија „заслужуваат правда“.

„Минатата година се сретнавме во Сретење со пораката дека законот мора да важи подеднакво за сите, дека одговорните за убиството на 16 лица на железничката станица во Нови Сад мора да бидат повикани на одговорност. Денес, една година подоцна, ја испраќаме истата порака со еднаква упорност – граѓаните бараат држава заснована на владеењето на правото“, рече таа.

Вториот дел од собирот, како што беше најавено, ќе се одржи во Орашац.

Србија го слави Денот на државноста на 15 февруари, верскиот празник Сретење, и го одбележува денот кога е започнато Првото српско востание на собир во Орашац во 1804 година.