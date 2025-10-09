Двајца македонски државјани приведени на аеродромот во Тирана, запленети 22.805 евра

0 SHARES Сподели Твитни

Двајца државјани од Македонија беа приведени на меѓународниот аеродром во Тирана откако кај нив беа пронајдени непријавени евра и денари.Кај државјани на Република Македонија, кои требало да патуваат за Норвешка, откриени и запленети се 22.805 евра и 2.600 македонски денари.Според полицискиот извештај, кај лицето А.Ј. (33) се пронајдени 11.800 евра и 2.600 денари, додека кај Б.И. (43) се пронајдени 11.005 евра, кои тој не ги пријавил.Процедуралните материјали се доставени до Обвинителството во Тирана за понатамошно постапување.

Пронајдете не на следниве мрежи: