Двајца министри и шест членови на екипажот загинаа во хеликоптерска несреќа во Гана

0 SHARES Сподели Твитни

Двајца членови на владата на Гана – министерот за одбрана Едвард Омане Боама и министерот за животна средина Ибрахим Муртала Мохамед и уште шест лица загинаа во хеликоптерска несреќа, објави денес државната новинска агенција на Гана.Оваа информација ја потврди портпаролот на Владата на Гана.Хеликоптер на вооружените сили на Гана (GAF), кој полетал од главниот град Акра кон рударскиот град Обуаси за национален настан, се урна под нејасни околности во регионот Ашанти.

Ghana’s Defence Minister, Dr. Omane Boamah and Environment Minister, Murtala Muhammed have passed on in a helicopter crash. pic.twitter.com/x5RNpIq7Vl— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 6, 2025

Претходно, вооружените сили на Гана во кратко соопштение соопштија дека нивниот хеликоптер исчезнал од радарот.„Хеликоптерот на ГАФ, Z9, кој полета утрово во 9:12 часот од Акра и се упати кон Обуаси, моментално е надвор од радарот. Се преземаат сите напори за воспоставување контакт. На бродот имало тројца членови на екипажот и пет патници“, се вели во соопштението.Џулиус Дебра, началникот на кабинетот, во видео изјава изјави дека знамињата ќе бидат спуштени на половина копје до понатамошно известување.



Пронајдете не на следниве мрежи: