Двајца мртви откако авион во Хонг Конг се лизна од пистата, удри во автомобил, а дел од него заврши во морето

0 SHARES Сподели Твитни

Товарен авион се лизна од северната писта на меѓународниот аеродром во Хонг Конг рано наутро во понеделник, удрил во возило на земја и делумно паднал во морето.Како резултат на тоа, две лица загинаа за време на овој процес, а властите подоцна изјавија дека времето и патеката се „во стабилна состојба“, пишуваат странските медиуми, според Телеграф.Околу 3:50 часот наутро, летот EK9788 на „Емирати“ од Дубаи се лизнал од пистата за време на слетувањето и удрил во безбедносно патролно возило, според полицијата.Авионот, товарен авион Боинг 747, не успеа да застане на време и слета во водите во близина на северната писта на аеродромот, но со носот сè уште на брегот.

Првичните извештаи сугерираа дека авионот го „турнал“ и копненото возило, „фрлајќи го“ во морето.Двајца мажи во безбедносното возило првично беа пријавени како исчезнати.Едниот, на возраст од 30 години, бил извлечен од морето од страна на нуркачи-спасувачи и бил потврден мртов на местото на настанот во 5:55 часот наутро. Другиот, на возраст од 41 година, бил однесен во болницата Северно Лантау и бил потврден мртов во 6:26 часот наутро.Од друга страна, сите четворица членови на екипажот на летот избегаа без повреди.Поради инцидентот, северната писта на аеродромот е привремено затворена.Аеродромските власти контактирале со сопственикот на авионот, ACT Airlines, и со авиокомпанијата Emirates, а истрагата е во тек.

Пронајдете не на следниве мрежи: