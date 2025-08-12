Двајца судии со македонско потекло назначени во Судот за правда на Онтарио

Обединетата македонска дијаспора (ОМД) го одбележа назначувањето на двајца судии од македонско потекло во Судот за правда на Онтарио – Луис (Лу) Стрезос во јули 2024 година и Роберт Томовски во август 2025 година – како историски момент за македонско-канадската заедница.

Назначувањето на судијата Стрезос претставува прв случај Канаѓанин од македонско потекло да стане дел од судството на Онтарио. Тој е примен во Адвокатската комора на Онтарио во 1994 година и има богата кариера во кривично и регулаторно право, право на домородните народи и академско пишување. Повеќе од две децении е коавтор на стандардното дело McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, а од 2010 година е претседател на Комитетот за правна помош при Асоцијацијата на кривични адвокати. Главната судијка Шерон Никлас го распореди во Торонто.

Судијата Томовски, примен во Адвокатската комора на Онтарио во 2003 година, кариерата ја започнал во „Derstine Penman“, а подоцна станал партнер во „Lockyer Campbell Posner“. Во 2014 година ја основал „Tomovski Law“, застапувајќи клиенти пред сите нивоа на судовите во Онтарио. Работел и како хонорарен заменик јавен обвинител, а активно се ангажира и во заедницата преку програмата „Meals on Wheels“ и Панелот за искуства на пациенти при болницата „Michael Garron“. Распореден е во Брамптон.

„Заедно, судиите Томовски и Стрезос се пример за целата македонско-канадска заедница, а особено во јавната служба,“ изјави Крис Палиер, основач на Македонската канадска адвокатска асоцијација (MCLA) и член на Советодавниот одбор на ОМД. „Нивните назначувања ги инспирираат младите Македонци во Канада да се стремат кон извонредност во правото, лидерството и граѓанската ангажираност.“

Двајцата судии се активни членови на Македонската канадска адвокатска асоцијација, која брои над седумдесет адвокати од македонско потекло во Канада. Нивните успеси, како што оценува ОМД, го потврдуваат значајниот придонес на Македонците во правниот и општествениот живот на земјата.