Два вида пијалоци кои се штетни за здравјето на срцето

Грижата за здравјето на срцето не е само во врска со исхраната и физичката активност, туку и во изборот на пијалоци што ги консумираме секој ден. Многу луѓе не размислуваат за долгорочните ефекти што пијалоците можат да ги имаат врз срцето и крвните садови. Иако некои пијалоци, како што се водата или билни чаеви, имаат корисен ефект, постојат и такви што, доколку се консумираат премногу често, можат да го зголемат ризикот од кардиоваскуларни проблеми.Експертите сè повеќе предупредуваат дека одредени видови пијалоци не се само штетни за телото како целина, туку се особено штетни и за здравјето на срцето. Ефектите не се веднаш видливи, но со текот на времето, штетните последици се акумулираат. Многу лекари истакнуваат дека најголемиот проблем лежи во секојдневните навики – она ​​што го пиеме речиси несвесно може да предизвика оптоварување на телото на долг рок.Засладени газирани пијалоциЗасладените газирани пијалоци се богати со шеќер, адитиви и празни калории. Прекумерната консумација може да доведе до дебелина, висок крвен притисок и инсулинска резистенција, што го зголемува ризикот од срцеви заболувања. Како што истакнуваат разни лекари, проблемот не е само шеќерот, туку и тоа што овие пијалоци ги стимулираат воспалителните процеси во телото, што дополнително ги оптоварува крвните садови.Редовното консумирање газирани пијалоци е поврзано и со покачени нивоа на триглицериди и лош холестерол, што може да го забрза развојот на атеросклероза. Ризикот се зголемува дури и кај луѓе кои не се дебели, бидејќи влијанието на шеќерот и адитивите е независно од телесната тежина. Затоа се препорачува нивно целосно елиминирање или барем значително намалување.Алкохолни пијалоциАлкохолот, особено кога се консумира во големи количини, директно му штети на срцето и крвните садови. Прекумерното пиење може да доведе до висок крвен притисок, неправилен срцев ритам и оштетување на срцевиот мускул. Лекарите нагласуваат дека ризиците се зголемуваат со количината, но и дека редовната консумација на помали количини во подолг временски период може да има сериозни последици.Покрај тоа, алкохолот често придонесува за нездрав начин на живот бидејќи влијае на сонот, поттикнува дехидрација и често се комбинира со храна богата со масти и сол. Експертите предупредуваат дека за здравјето на срцето е најдобро да се избегнува алкохол, а оние кои го пијат треба да го прават тоа ретко и во многу мали количини.Значи, ограничувањето на газираните и алкохолните пијалоци е еден од клучните чекори кон подобро кардиоваскуларно здравје.

