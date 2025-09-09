Два витамини кои придонесуваат за долговечност

0 SHARES Сподели Твитни

Долгиот живот и здравото стареење отсекогаш биле меѓу главните човечки аспирации. Покрај генетиката и животните навики, важна улога играат и микронутриентите, имено витамините и минералите. Тие не само што ги поддржуваат основните функции на телото, туку и го штитат телото од хронични заболувања кои се јавуваат почесто со возраста.Различни лекари и нутриционисти истакнуваат дека одредени витамини се особено поврзани со подолг и подобар квалитет на живот. Подолу се наведени два од најзначајните кои придонесуваат за здравјето и долговечноста.Витамин ДВитаминот Д често се нарекува „витамин на сонцето“ бидејќи телото го произведува кога е изложено на сончева светлина. Неговата улога во одржувањето на здрави коски и имунитет е добро позната, но експертите исто така истакнуваат дека недостатокот на витамин Д го зголемува ризикот од срцеви заболувања, депресија и ослабен имунитет. Сето ова може да го скрати животниот век и да го намали квалитетот на животот во староста.Редовното вежбање на отворено, изложеноста на сончева светлина и исхраната што вклучува храна како што се мрсна риба, јајца и збогатени млечни производи помагаат во одржувањето на оптимални нивоа на витамин Д. Во случаи кога ова не е доволно, лекарите често препорачуваат додатоци во исхраната, особено за постари лица или за оние кои живеат во подрачја со помалку сончева светлина.Витамин Б12Витаминот Б12 е неопходен за формирање на црвени крвни зрнца и правилно функционирање на нервниот систем. Експертите предупредуваат дека неговиот недостаток може да доведе до анемија, замор, проблеми со меморијата и невролошки оштетувања. Кај постарите лица, недостатокот на овој витамин често поминува незабележано и на долг рок може сериозно да влијае на здравјето и животниот век.Овој витамин природно се наоѓа во храна од животинско потекло, како што се месото, рибата, јајцата и млечните производи. Бидејќи телото го апсорбира полошо со возраста, лекарите ја нагласуваат важноста на редовните прегледи и земањето додатоци доколку е потребно. На овој начин, Б12 може да биде моќен сојузник во одржувањето на енергијата, когнитивните способности и виталноста.Затоа, витаминот Д и витаминот Б12 се издвојуваат како хранливи материи кои можат значително да придонесат за долговечноста, заштитувајќи го телото и умот за време на процесот на стареење. Пред да земете каква било суплементација, важно е да се консултирате со лекар за да ја изберете соодветната доза и форма што одговара на индивидуалните потреби.

