Два инциденти во Крушево, настрадаа параглајдеристи – едниот е во бессознание

Во текот на денешниот ден на Мечкин Камен во Крушево се случиле два различни инциденти.

Имено, во првиот случај при индивидуален лет еден параглајдерист во обид да се приземји се закачил на дрво високо околу пет метри и не можел безбедно да се спушти. Во тие моменти реагирала дирекцијата за заштита и спасување со испраќање на специјализиран тим на местото на настанот.

Со потешки повреди се ссоочило лицето од вториот инцидент кое при лет паднал по што се здобил со обилно крварење и се наоѓало во состојба на бессознание.

При помошта на вториот параглајдерист бил вклучен хеликоптер кој во тие моменти гасел пожар во подрачјето на јасен.