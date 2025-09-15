Два пожари се активни, пожарите во Дрисла и Трубарево се под контрола

На ден 15.09.2025 година, до 12:00 часот на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 10 пожари на отворен простор, од кои 2 се активни, под контрола се 2 пожари, и изгаснати се 6 пожари.
АКТИВНИ: 2
1. Општина Гевгелија: Кожуф планина кај с. Петрово (приземен пожар)
2. Општина Долнени: с. Лажани (ниска вегетација)
1. Општина Студеничани: Депонија Дрисла (ѓубре)
2. Општина Гази Баба: с. Трубарево (електричен отпад)
ИЗГАСНАТИ: 6
1. Општина Пробиштип: нас. Калниште – с. Добрево (висока дабова шума и нискостеблеста вегетација)
2. Општина Кочани: м.в. Царев Врв, Осоговски Планини (ниска вегетација и стрништа)
3. Општина Шуто Оризари: ул. Нов Живот (ѓубре)
4. Општина Гази Баба: ул. Перо Наков (ѓубриште)
5. Општина Студеничани: с. Горна Количани (ниска вегетација)
6. Општина Врапчиште: с. Неготино (ниска вегетација)