Два пожари се активни, сѐ уште гори „Јасен“

Низ земјава регистрирани се вкупно 24 пожари на отворен простор (до 21.30 часот), од кои 21 пожар е изгаснат, 2 пожари се активни и 1 пожар е под контрола.

Активни пожари (2):

Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)

Општини Куманово и Липково – село Лојане и село Табановце (ниска вегетација и мешана шума)

Под контрола (1):

Општина Јегуновце – помеѓу селата Рогачево, Јажинце и Долно Орешје (пасишта и мешана шума)

Изгаснати пожари (21):

Општина Долнени – село Дебрешта (ниска вегетација и стрниште)

Општина Тетово – кај железничка станица (ниска вегетација)

Општина Врапчиште – село Врановци (ниска вегетација и ливади)

Општина Гостивар – село Тумчевиште (ниска вегетација)

Општина Липково – село Матејче (ниска вегетација и стрниште)

Општина Куманово – село Лопате (ниска вегетација и стрниште)

Општина Куманово – село Орашац (ниска вегетација и стрниште)

Општина Куманово – село Черкези (стрниште)

Општина Штип – клучка Три Чешми (стрниште)

Општина Струга – во близина на градот (насади со лешници)

Општина Кичево – село Осломеј (стрниште)

Општина Кичево – село Брждани (стрниште)

Општина Крушево – село Норово (депонија)

Општина Кисела Вода – улица Саса (ниска вегетација)

Општина Шуто Оризари – улица Јордан Поп Јорданов (ниска вегетација)

Општина Бутел – село Љубанци (ниска вегетација и грмушки)

Општина Боговиње – село Боговиње (ниска вегетација)

Општина Охрид – село Љубаништа (ниска вегетација)

Општина Старо Нагоричане – село Младо Нагоричане (ниска вегетација)

Општина Старо Нагоричане – село Руѓинци (ниско стеблеста шума и ниска вегетација)

Општина Крива Паланка – населба Единство (ѓубре)