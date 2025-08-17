Два пожари се активни, сѐ уште гори „Јасен“

Низ земјава регистрирани се вкупно 24 пожари на отворен простор (до 21.30 часот), од кои 21 пожар е изгаснат, 2 пожари се активни и 1 пожар е под контрола.
Активни пожари (2):
Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)
Општини Куманово и Липково – село Лојане и село Табановце (ниска вегетација и мешана шума)
Општина Јегуновце – помеѓу селата Рогачево, Јажинце и Долно Орешје (пасишта и мешана шума)
Изгаснати пожари (21):
Општина Долнени – село Дебрешта (ниска вегетација и стрниште)
Општина Тетово – кај железничка станица (ниска вегетација)
Општина Врапчиште – село Врановци (ниска вегетација и ливади)
Општина Гостивар – село Тумчевиште (ниска вегетација)
Општина Липково – село Матејче (ниска вегетација и стрниште)
Општина Куманово – село Лопате (ниска вегетација и стрниште)
Општина Куманово – село Орашац (ниска вегетација и стрниште)
Општина Куманово – село Черкези (стрниште)
Општина Штип – клучка Три Чешми (стрниште)
Општина Струга – во близина на градот (насади со лешници)
Општина Кичево – село Осломеј (стрниште)
Општина Кичево – село Брждани (стрниште)
Општина Крушево – село Норово (депонија)
Општина Кисела Вода – улица Саса (ниска вегетација)
Општина Шуто Оризари – улица Јордан Поп Јорданов (ниска вегетација)
Општина Бутел – село Љубанци (ниска вегетација и грмушки)
Општина Боговиње – село Боговиње (ниска вегетација)
Општина Охрид – село Љубаништа (ниска вегетација)
Општина Старо Нагоричане – село Младо Нагоричане (ниска вегетација)
Општина Старо Нагоричане – село Руѓинци (ниско стеблеста шума и ниска вегетација)
Општина Крива Паланка – населба Единство (ѓубре)